صندوق البحر الأحمر يواصل سلسلة "حوارات الصندوق" بجلسة حول أدوات المنتج الإبداعي

يعود صندوق البحر الأحمر بجلسة جديدة ضمن سلسلة "حوارات الصندوق" لعام 2026، تحت عنوان "أدوات المنتج الإبداعي"، وذلك في إطار جهوده المستمرة لدعم وتطوير المهارات المهنية في قطاع صناعة السينما والإنتاج الإبداعي.



وتسلّط الجلسة الضوء على المهارات والاستراتيجيات والمسؤوليات الأساسية التي تشكّل دور المنتج الإبداعي في صناعة السينما المعاصرة، إلى جانب استعراض أبرز التحديات والفرص التي تواجه العاملين في هذا المجال، وأهمية الدور الذي يلعبه المنتج الإبداعي في تطوير المشاريع السينمائية وصياغة رؤيتها الفنية والإنتاجية.



ويستضيف اللقاء المنتج السينمائي بسام الأسعد، الذي سيشارك خبراته وتجربته المهنية، مقدماً رؤى عملية حول آليات العمل الإبداعي ومهارات القيادة والتطوير المطلوبة في بيئة الإنتاج السينمائي الحديثة.



وتُعقد الجلسة يوم الاثنين 22 يونيو 2026 في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، ضمن برنامج الحوارات التفاعلية الذي يقدمه صندوق البحر الأحمر بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين المهنيين والمهتمين بصناعة الأفلام في المنطقة.



وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من اللقاءات المتخصصة التي ينظمها الصندوق لدعم المواهب وصنّاع الأفلام، والمساهمة في تنمية منظومة الصناعة السينمائية في العالم العربي.