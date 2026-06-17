ترامب: اتفاق إيران حظي بدعم قادة مجموعة السبع وأسهم في تعزيز تعافي الاقتصاد العالمي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة أرسلت نسخة من الاتفاق المبرم مع إيران إلى إسرائيل، مشيرًا إلى أن الاتفاق حظي بتأييد قادة دول مجموعة السبع.

وقال ترامب، خلال كلمته التي ألقاها بقمة السبع، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران يمثل "صفقة جيدة للغاية"، معتبرًا أنه يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية ويسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

الأجواء الإيجابية التي أعقبت التوصل إلى الاتفاق مع إيران

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الاقتصاد العالمي يشهد حاليًا مرحلة من التعافي، مرجعًا ذلك إلى الأجواء الإيجابية التي أعقبت التوصل إلى الاتفاق مع إيران، وما نتج عنه من تراجع حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية.