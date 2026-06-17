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وفاة شاب على يد تاجر مواشي بسبب خروفين في المطرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وفاة شاب على يد تاجر مواشي بسبب خروفين في المطرية

جثة
جثة

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات العثور على جثة شاب داخل شقة سكنية بمنطقة المطرية، حيث تبين أن خلافًا نشب بينه وبين تاجر مواشٍ بسبب اتهامه بسرقة خروفين، انتهى بجريمة قتل.

وكان قسم شرطة المطرية قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة شاب داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبالانتقال إلى موقع البلاغ، عثرت قوات الأمن على جثمان شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، مقيد اليدين والقدمين، وبجسده آثار إصابات وكدمات متفرقة.

وباشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها، حيث استمعت إلى أقوال الشهود والجيران، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وأظهرت التحريات أن المجني عليه كان يعمل في تجارة المواشي، وأن خلافات سابقة نشبت بينه وبين تاجر مواشٍ آخر بسبب اتهامه بسرقة خروفين، ما تطور إلى مشادة انتهت بقيام المتهم بالتعدي عليه وتقييده داخل الشقة، الأمر الذي أسفر عن وفاته متأثرًا بإصاباته. 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة

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