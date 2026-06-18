جيش الاحتلال: مقتل جندي وإصابة 7 آخرين جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين من بينهم ضباط جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها حزب الله في جنوب لبنان مساء أمس، الأربعاء.

وأوضح جيش الاحتلال، في بيان، أن نائب قائد الفرقة 36 وفريق قيادة الفرقة المتقدم وعددا من الجنود كانوا يسيرون على طول نهر الليطاني عندما وقع الانفجار.

وأسفر الانفجار عن مقتل الجندي، وإصابة نائب قائد الفرقة وضابط آخر وجندي بإصابات متوسطة، فيما أصيب أربعة جنود آخرين بإصابات طفيفة.

وتشير التحقيقات الأولية للجيش الإسرائيلي إلى أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعها حزب الله، لكن التحقيقات لا تزال جارية لكشف المزيد من التفاصيل، بحسب بيان جيش الاحتلال.

وفي أعقاب الحادث، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف بالمدفعية مواقع تابعة لحزب الله في المنطقة.