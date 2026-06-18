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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

شغل في 11 محافظة.. فرص عمل للشباب في 49 شركة خاصة

فرص عمل للشباب
فرص عمل للشباب
رشا عوني

أعلنت وزارة العمل عن عن طرح 7781 فرصة عمل جديدة في 49 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 11 محافظة، وذلك ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية التي تصدرها الوزارة، مع استمرار تلقي طلبات التقديم طوال شهر يونيو 2026.

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها أن النشرة تتضمن فرصًا في عدد كبير من التخصصات والمهن، مع توفير التأمينات الاجتماعية والصحية للعاملين، إلى جانب عدد من الوظائف المخصصة لذوي الهمم، في إطار جهود الدولة لدمجهم وتمكينهم اقتصاديًا.

فرص عمل جديدة في 49 شركة بـ11 محافظة

وتتوزع فرص العمل على محافظات: القاهرة، الجيزة، المنيا، دمياط، الشرقية، الأقصر، الغربية، بني سويف، أسيوط، سوهاج، وبورسعيد.

التخصصات المطلوبة

وتشمل تخصصات متنوعة منها التسويق، والموارد البشرية، والهندسة، والصيانة، والمحاسبة، والإنتاج،والمبيعات، والجودة، والأمن، والمخازن، والقيادة، والفندقة والمطاعم، وغيرها من المهن الفنية والخدمية.

طريقة التقديم

 التقديم متاح من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، ومديريات العمل بالمحافظات، والتواصل المباشر مع الشركات المعلنة، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

نشرة التوظيف الأسبوعية 

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن نشرة التوظيف الأسبوعية تصدر عن الوزارة كل أسبوع في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن رداد بتكثيف التعاون مع القطاع الخاص في المحافظات.

وتواصل وزارة العمل جهودها لدعم التشغيل وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير فرص عمل لائقة للشباب، بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يمثل شريكًا أساسيًا في جهود التنمية الاقتصادية وتوسيع سوق العمل، داعيًا الشباب إلى الاستفادة من الفرص المتاحة والالتحاق بالوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم.

وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامج التدريب المهني المجانية بالمحافظات، بهدف إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن التدريب والتأهيل يمثلان أحد أهم محاور تعزيز فرص التوظيف وتحقيق الاستقرار المهني للشباب.

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