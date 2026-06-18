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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط 3 أطنان مخللات مجهولة المصدر بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

ضبطت مديرية التموين بالغربية، 3 طن مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات ويشتبه فى فسادها ، داخل مصنع لإنتاج المخللات بمركز المحلة الكبرى، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

حملات تموينية 


وتلقى ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية بمركز المحلة، من ضبط 3 طن مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات ويشتبه فى فسادها، داخل مصنع لإنتاج المخللات، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

ردع مخالفين 


تم التحفظ على المضبوطات ، وتحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

اخبار محافظة الغربية حملات تموينية رقابية مجهولة المصدر السلع ردع مخالفين

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