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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لصاحب شركة يتاجر في المخدرات بشرم الشيخ

جنوب سيناء
جنوب سيناء
ايمن محمد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريم صاحب شركة مقاولات بمدينة شرم الشيخ 50 ألف جنيه، بعد إدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور عبدالناصر محمد، وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود أحداث القضية إلى 24 فبراير 2026، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمدينة شرم الشيخ معلومات تفيد بقيام المتهم أحمد ص. س. ص. (30 عامًا)، صاحب شركة مقاولات ومقيم بمدينة شرم الشيخ، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها بمناطق متفرقة من المدينة، متخذًا من حي النور مركزًا لممارسة نشاطه الإجرامي، مستهدفًا عددًا من العملاء والعاملين ببعض المنشآت الفندقية، مستخدمًا سيارة تحمل أرقام «ج.ن.ج 2879».

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وكشفت عن اعتياد المتهم ممارسة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من جهات التحقيق لضبطه وتفتيشه وما يحوزه من مواد مخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، أعدت قوة أمنية كمينًا محكمًا للمتهم بمنطقة حي النور، بعد ورود معلومات تفيد باستعداده لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه. وأسفرت المأمورية عن ضبطه، وبحوزته مبلغ مالي قدره 800 جنيه وهاتف محمول، كما تبين عدم حمله رخصة قيادة.

وبتفتيش السيارة، عثرت القوات على 47 قطعة متوسطة الحجم من مخدر الحشيش، بلغ وزنها الإجمالي 1114 جرامًا.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، واعترف بأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطه غير المشروع، وأن الهاتف المحمول كان يستخدم في التواصل مع العملاء، فيما استُخدمت السيارة في نقل وترويج المواد المخدرة والتنقل بين المناطق المختلفة.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2222 لسنة 2026 بقسم شرطة أول شرم الشيخ، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، حيث أمر محمد الدرديري، وكيل النائب العام بنيابة أول شرم الشيخ، بحبس المتهم احتياطيًا، وإرسال عينات من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لفحصها، وإيداع المبلغ المالي المضبوط خزينة المحكمة.

وبعد استكمال التحقيقات وإعداد التقارير الفنية، أُحيلت القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 415 لسنة 2026 كلي جنوب سيناء، والتي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه.

جنوب سيناء محكمة حبس مخدرات مشدد شرم الشيخ

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