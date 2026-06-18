ضبط 260 كيلو من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج

نفذت مديرية الطب البيطري بسوهاج، حملة تفتيشية موسعة بمدينة سوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها حفاظًا على صحة المواطنين.

يأتي ذلك بالتعاون مع مديرية التموين، ومباحث التموين، والوحدة المحلية لحي شرق، وهيئة سلامة الغذاء، حيث استهدفت عددًا من الأسواق ومحال بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها.

محافظة سوهاج

وأوضح الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري بسوهاج، أن الحملة أسفرت عن ضبط 260 كيلو جرامًا من اللحوم المفرومة، وصدور الدواجن، والسجق، والكفتة، والأسماك، والكبدة، ومصنعات اللحوم والدواجن.

وذلك بعد فحصها والتأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود علامات فساد وتعفن وانبعاث روائح كريهة منها، فضلًا عن ذبح بعضها خارج المجازر الحكومية المعتمدة.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة.

وشدد محافظ سوهاج على استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على جميع منافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، والتصدي بكل حزم للممارسات التي تهدد الصحة العامة.