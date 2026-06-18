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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ابتزاز إلكتروني مقابل 200 ألف.. موظفة عقارات تتهم شابا بتهديدها في مصر القديمة

ابتزاز
ابتزاز
رامي المهدي

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تعرض موظفة مبيعات بإحدى شركات العقارات، تبلغ من العمر 20 عامًا، لواقعة ابتزاز وتهديد عبر تطبيق "واتس آب"، بعدما أرسل لها المتهم عدة رسائل نصية تضمنت تهديدات بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة تظهر فيها عارية وشبه عارية.

وأفادت المجني عليها في أقوالها بأن المتهم أرسل الرسائل إلى حسابها الشخصي وحساب إحدى الشاهدات، مهددًا بإفشاء ونشر الصور والمقاطع المصورة بين معارفها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا حصوله عليها عقب اختراق حسابها على تطبيق "تيك توك".

وأضافت أن المتهم لم يكتف بالتهديد، بل طالبها بإرسال صور عارية جديدة، وعندما رفضت الاستجابة لطلبه، صعد من تهديداته بنشر المحتوى الذي بحوزته كما طلب منها مبلغًا ماليًا قدره 200 ألف جنيه مقابل حذف الصور والمقاطع نهائيًا وعدم تداولها أو نشرها.

وأكدت المجني عليها تضررها من تلك الأفعال، مشيرة إلى أن التهديدات تسببت لها في أضرار نفسية بالغة، ما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والإبلاغ عن الواقعة.

شركات العقارات ابتزاز اخبار الحوادث

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