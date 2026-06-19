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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراها.. رحلة آمال فريد من وهج النجومية إلى وفاتها المأساوية

آمال فريد
آمال فريد

تحل اليوم، الجمعة 19 يونيو، ذكرى وفاة الفنانة آمال فريد، التى ولدت في  12 فبراير عام 1938، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2018، عن عمر يناهز الـ 79 عامًا.

آمال فريد وحياتها

ولدت آمال فريد بالعباسية عام 1938، وحصلت على ليسانس آداب قسم اجتماع، وبعدها انطلقت في عالم الفن حتى اعتزلت التمثيل عام 1969، وهي في فترة تألقها.

وانطلقت آمال فريد، فنيًا وكان عمرها 16 عامًا، وذلك من خلال فيلم موعد مع السعادة، الذي تم إنتاجه عام 1954، بطولة فاتن حمامة، ثم توالت أعمالها الفنية بعد ذلك.

وبدأت آمال فريد، اقتناص البطولة بعد في أول عام فني لها عن طريق مسابقة في مجلة «الجيل»، حيث كان أول بطولة لها مع الفنان عبد الحليم حافظ، من خلال فيلم ليالي الحب، ورشحها للعمل في الفن مصطفى أمين وأنيس منصور، واكتشفها رمسيس نجيب.

آمال فريد وأيامها الأخيرة

ورغم أن حياة آمال فريد فى البداية كانت ميسرة الحال، إلا أنها انتهت بمأساة كبيرة، حيث دخلت دار مسنين.

وتداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة لها أثناء جلوسها فى أحد المقاهى بمنطقة وسط البلد، لتنطلق الشرارة الأولى للبحث عن صاحبة هذا الوجه الذى كست التجاعيد ملامحه، وكانت صدمة للجميع التي عبرت عن واقع أليم تعيشه لتجسد فيلم "صراع في الحياة" الذى شاركت بطولته الفنان الراحل إسماعيل ياسين.

وتحركت نقابة المهن التمثيلية بعد تداول الصورة، وأصدرت بيانا يؤكد أنها تقف خلف كل الفنانين الذين أثروا الفن المصرى بأعمالهم ويعانون من مشاكل صحية أو معنوية أو مادية.

وفي تلك الواقعة، كرم المركز الكاثوليكي برئاسة الأب بطرس دانيال، آمال فريد، ولأنها لم تستطع الذهاب واستلام تكريمها، استلمته بدلا منها الممثلة إلهام شاهين وذهبت لها بعد ذلك وأعطته لها.

واختفت الفنانة آمال فريد عن الأضواء فترة بسيطة حتى عادت بخبر تعرضها لكسر في المفصل وخضوعها لعملية جراحية لتغيير المفصل واستبداله بآخر صناعي، وتكفلت نقابة المهن التمثيلية بعلاجها ونقلت إلى مركز التأهيل والعلاج الطبيعي التابع للقوات المسلحة.

وبعد رحلة العلاج، قال الدكتور أحمد البقري، الطبيب المعالج للفنانة، إن حالتها الصحية جيدة للغاية، وإنها غادرت المستشفى، وانتقلت للإقامة في إحدى دور المسنين بمنطقة مصر الجديدة.

وقرر وفد من نقابة المهن التمثيلية نقل الفنانة آمال فريد إلى مستشفى المعلمين بعد تدهور حالتها الصحية لتلقي العلاج هناك فى مستشفى شبرا العام الذى توفيت به.

آمال فريد الفنانة آمال فريد أعمال آمال فريد

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