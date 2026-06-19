قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقارير: الأهلي مرشح لمواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر بسبب صفقة حمزة عبد الكريم
صدمة لنجم المنتخب المغربي.. اللاعب يتلقى قرار إحالته إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب
أحب البقاع إلى الله.. خطيب المسجد النبوي يوضح ثواب الساعي للمسجد ومنتظر الصلاة
الحضارة المصرية والفن المعاصر برؤية سهير عثمان في الأوبرا
العالم يصفق لتنظيف المدرجات.. ونساء اليابان يسألن: وماذا عن البيت؟
عون: ما يجري لن يحول دون العمل على إنجاز وقف شامل لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن
العميد فواز عرب: لبنان يفاوض بصفته دولة مستقلة ولا وصاية على قراره السيادي
ربنا يستر على القادم.. الغندور يعلق على هزائم المنتخبات العربية بفارق كبير
ماذا يحتاج منتخب مصر لحسم التأهل قبل الجولة الأخيرة؟.. كم نقطة تفصل مصر عن دور الـ 32
خلع ملابسه وتعدى عليهم بالضرب.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة طالبات إمبابة
إقالة وبيان عائلي وتحرك رئاسي.. القصة الكاملة لـ أزمة وفاة والد ميسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مياه القناة يجري حركة تغيرات جديدة بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

رئيس مياه القناة
رئيس مياه القناة
الإسماعيلية انجي هيبة

أصدر أ ح  مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، قراراً بإجراء حركة تكليفات حديدة بين رؤساء القطاعات والمناطق والإدارات فى إقليم القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك في أطار وجيهات المهندس مصطفي الشيمي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لضخ دماء جديدة والارتقاء بالمنظومة العملية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والإستفادة من الخبرات القيادية لدعم خطط التطوير، ودفع المشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت القرارات تولى المهندس محمد إبراهيم ماضي رئيسا لقطاع التشغيل والصيانة، والمهندسة عاليا رحال رئيساً بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة السويس، والمهندسة عزيزة طايع رئيساً لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي ببورسعيد، والمهندس عادل عبد الرحمن العمدة رئيساً لقطاع وسط الإسماعيلية، ومحمود حسونة، نائبا لرئيس قطاع غرب الإسماعيلية والذي يضم التل الكبير، والقصاصين، وابوصوير، والمستقبل، والقنطرة غرب، والعميد وفائي الحصيوى رئيساً لقطاع شرق الإسماعيلية.

كما تضمنت القرار تولى المهندس علي لقمان مديراً لمنطقة التل الكبير، والمهندس محمود حسونة مديراً لمنطقة القصاصين بجانب عمله نائب لرئيس قطاع غرب الإسماعيلية، والمهندس محمد سليم مديراً لقطاع مركز ومدينة أبوصوير، والمهندس احمد جاد مديراً لمنطقة مدينة الإسماعيلية، والمهندسة داليا حسونة مديراً لمنطقة القنطرة غرب، والمهندسة جيهان حسن مديراً لمنطقة القنطرة شرق، وك وائل عبد المنعم مديراً لمنطقة فايد.

وأكد اللواء أحمد رمضان، أن هذا القرارات جاءت بعد متابعة مستمرة لأداء رؤساء الإدارات والمناطق بالشركة، وذلك للنهوض والارتقاء بمنظومة العمل وسرعة إنجاز المهام بما يساهم بشكل كبير بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة،" السويس،والإسماعيلية، وبورسعيد"، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وذلك للاستمرار في اقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وأوضح اللواء أحمد رمضان، أن حركة التكليفات الحديدة في إطار خطة ضخ دماء جديدة في المناصب القيادية وتعزيز كفاءة الأداء، لافتا أن الاعتماد على أبناء الشركة من أصحاب الكفاءة والخبرة، بما يساهم في تحقيق المزيد من التطوير ورفع كفاءة الأداء، وذلك عن طريق تهيئة بيئة عمل أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات ومواصلة مسيرة النجاح والتميز بمحافظات القناة الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كندا وقطر

مأساة إنسانية في مباراة كندا وقطر.. إصابة مروعة توقف اللقاء وتبكي الجميع

سيارة القهوة ومسرح الحادث

سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام

كأس العالم

إصابات هزت عالم كرة القدم.. نجوم غادروا الملاعب بعد لحظات مأساوية

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

عدي الدباغ

بشرى لجماهير الزمالك بشأن عدي الدباغ

الشاب المتوفي في هامبورج

القنصلية المصرية في هامبورج تعلن موعد جنازة الشاب المصري المتوفي

قانون المرور

بعد واقعة حدائق الأهرام.. ماذا يقول القانون عن قيادة القاصر للسيارة والتسبب في وفاة شخص؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19 يونيو.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

مجلس النواب

برلمانية: زيادة برامج القابلات خط الدفاع الأول لحماية الأمهات والمواليد

مجلس الشيوخ

الشيوخ يناقش تعميق الصناعة وتوطين الدواء ودعم المشروعات الصغيرة الأسبوع القادم

قانون الأسرة

قبل انطلاق جلسات الاستماع..عقوبات مشددة على الحاضن الممتنع عن تنفيذ أحكام الرؤية

بالصور

فضلات الأبقار تتحول إلى وقود للطائرات.. اكتشاف أمريكي يثير ضجة عالمية

روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات

فيديو

أمير المصري

أمير المصري: بكيت وتأثرت بفيلم القصص.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد