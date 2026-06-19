رئيس مياه القناة يجري حركة تغيرات جديدة بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

أصدر أ ح مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، قراراً بإجراء حركة تكليفات حديدة بين رؤساء القطاعات والمناطق والإدارات فى إقليم القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك في أطار وجيهات المهندس مصطفي الشيمي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لضخ دماء جديدة والارتقاء بالمنظومة العملية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والإستفادة من الخبرات القيادية لدعم خطط التطوير، ودفع المشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت القرارات تولى المهندس محمد إبراهيم ماضي رئيسا لقطاع التشغيل والصيانة، والمهندسة عاليا رحال رئيساً بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة السويس، والمهندسة عزيزة طايع رئيساً لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي ببورسعيد، والمهندس عادل عبد الرحمن العمدة رئيساً لقطاع وسط الإسماعيلية، ومحمود حسونة، نائبا لرئيس قطاع غرب الإسماعيلية والذي يضم التل الكبير، والقصاصين، وابوصوير، والمستقبل، والقنطرة غرب، والعميد وفائي الحصيوى رئيساً لقطاع شرق الإسماعيلية.

كما تضمنت القرار تولى المهندس علي لقمان مديراً لمنطقة التل الكبير، والمهندس محمود حسونة مديراً لمنطقة القصاصين بجانب عمله نائب لرئيس قطاع غرب الإسماعيلية، والمهندس محمد سليم مديراً لقطاع مركز ومدينة أبوصوير، والمهندس احمد جاد مديراً لمنطقة مدينة الإسماعيلية، والمهندسة داليا حسونة مديراً لمنطقة القنطرة غرب، والمهندسة جيهان حسن مديراً لمنطقة القنطرة شرق، وك وائل عبد المنعم مديراً لمنطقة فايد.

وأكد اللواء أحمد رمضان، أن هذا القرارات جاءت بعد متابعة مستمرة لأداء رؤساء الإدارات والمناطق بالشركة، وذلك للنهوض والارتقاء بمنظومة العمل وسرعة إنجاز المهام بما يساهم بشكل كبير بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة،" السويس،والإسماعيلية، وبورسعيد"، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وذلك للاستمرار في اقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وأوضح اللواء أحمد رمضان، أن حركة التكليفات الحديدة في إطار خطة ضخ دماء جديدة في المناصب القيادية وتعزيز كفاءة الأداء، لافتا أن الاعتماد على أبناء الشركة من أصحاب الكفاءة والخبرة، بما يساهم في تحقيق المزيد من التطوير ورفع كفاءة الأداء، وذلك عن طريق تهيئة بيئة عمل أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات ومواصلة مسيرة النجاح والتميز بمحافظات القناة الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".