أخبار التوك شو| الأرصاد تكشف توقعات صيف 2026.. وتحذير من القصب المغشوش.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز: لا رسوم على السفن لمدة 60 يوما

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز، قالت لن ننظر في الطلبات المقدمة عبر قنوات غير رسمية.

وأضافت الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز، أنه لا رسوم على السفن لمدة 60 يوما، ويتعين تقديم الطلبات قبل 48 ساعة على الأقل من العبور.

محلل رياضي: منتخب مصر قادر على حسم مواجهة نيوزيلندا

أكد عماد غنيم، المحلل الرياضي، أن المنتخب المصري يمتلك كل المقومات التي تؤهله لتحقيق الفوز أمام منتخب نيوزيلندا في المواجهة المرتقبة ضمن منافسات كأس العالم 2026، مشددًا على أن الأداء القوي أمام بلجيكا عزز ثقة الجماهير واللاعبين في قدرة الفراعنة على مواصلة المشوار بنجاح.



الأرصاد تكشف توقعات صيف 2026.. درجات الحرارة أعلى من المعدلات وتحذيرات من موجات شديدة



كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الصيف يبدأ رسميًا يوم الأحد المقبل، ومن المتوقع أن يستمر لمدة ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن التوقعات المناخية تشير إلى أن درجات الحرارة خلال صيف 2026 ستكون في أغلب الفترات أعلى من المعدلات الطبيعية.

السفير المصري في لبنان: نأمل أن تسهم التفاهمات الدولية في دعم الاستقرار وعودة الهدوء إلى لبنان

أكد السفير المصري في لبنان أن الجهود والمسارات الدولية والإقليمية الجارية قد تسهم بشكل إيجابي في تهيئة المناخ المناسب لعودة الاستقرار إلى لبنان، ومنح الدولة اللبنانية الفرصة الكاملة لاتخاذ قراراتها بما يضمن الحفاظ على سيادتها وتعزيز الأمن داخل أراضيها.

تصريحات السفير

وأوضح السفير أن ما يجري من تفاهمات أو مفاوضات على المستوى الدولي، بما في ذلك المسارات المرتبطة بالاتفاقات بين الولايات المتحدة وإيران، قد يكون له انعكاس إيجابي على الأوضاع في لبنان، خاصة فيما يتعلق بوقف الأعمال العدائية في عدد من المناطق.



ماجدة خير الله تدافع عن نهاية "ورد على فل وياسمين": كانت مقنعة ومنطقية

أكدت الناقدة الفنية ماجدة خير الله أن نهاية مسلسل ورد على فل وياسمين كانت مقنعة، مشيرة إلى أنه لا توجد نهاية لأي عمل فني يمكن أن ترضي جميع المشاهدين، لأن لكل شخص تصورًا مختلفًا للأحداث والنهاية التي يتمناها.

إضافة مواد سامة .. تحذيرات عاجلة للمواطنين قبل تناول عصير القصب

يعتبر عصير القصب من أكثر المشروبات الباردة انتشارًا خلال فصل الصيف بالشوارع والميادين، والكثير من المواطنين يتجمعون أمام المحلات لتناوله لأنه يرطب الجسم، ويعويض السوائل المفقودة بسبب الحرارة المرتفعة.

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الجميع تابع خلال الأيام الماضية ما أُثير بشأن عصير القصب وإضافة مادة ثاني أكسيد التيتانيوم إليه.

استشاري صحة نفسية: العصبية نتيجة ضغوط الحياة والسوشيال ميديا

كشفت الدكتورة رشا العناني، استشاري الصحة النفسية، أن العصبية والغضب لا يظهران من فراغ، وإنما يعدان عرضًا لضغوط ومشاعر متراكمة لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح، مؤكدة أن فهم الإنسان لمشاعره وترتيب أولوياته يساعد بشكل كبير في تقليل حدة التوتر والانفعال.

كيف تغير حياتك في العام الهجري الجديد؟.. الشيخ السيد عرفة يقدم نصائح مهمة

وجه الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، مجموعة من الرسائل التربوية والدينية المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، مؤكدًا أنها تمثل بداية جديدة للتقرب إلى الله وإعادة تنظيم حياة الإنسان على أسس من الطاعة والاستقامة.

وأضاف السيد عرفة، خلال لقائه مع أحمد دياب وسارة مجدي ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أن بداية العام الهجري فرصة حقيقية لمراجعة النفس والعودة إلى الله، قائلًا إن على الإنسان أن يبدأ عهدًا جديدًا مع الطاعة، مثل المحافظة على الصلاة، وقراءة القرآن يوميًا ولو بقدر بسيط، قائلًا: "هقرأ كل يوم صفحة أو عشر سطور أو حتى آية"، موضحًا أن الاستمرارية في العمل الصالح هي الأهم.

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19 يونيو.. عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 19 يونيو 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5237 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6110 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6982 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 48880 جنيه.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 19 يونيو 2026.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 49.96 جنيه

سعر الشراء: 49.86 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 57.89 جنيه

سعر الشراء: 57.77 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 66.96 جنيه

سعر الشراء: 66.80 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.31 جنيه

سعر الشراء: 13.28 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.60 جنيه

سعر الشراء: 13.57 جنيه.