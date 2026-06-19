قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إمام عاشور مطلوب في وست هام يونايتد بعد تألقه المونديالي
المغول والعالم الإسلامي.. كيف أعاد الغزاة رسم خرائط القوة والحضارة في الشرق؟
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات .. برقم الجلوس
محمد فريد: نعمل على تأسيس صندوق صناعي لدعم توسع الشركات وزيادة الاستثمارات
العرابي: ثورة 30 يونيو محطة فارقة في التاريخ المصري استعاد فيها الشعب زمام المبادرة لحماية الدولة
أمهات مصر: بدء امتحانات الثانوية العامة بمواد خارج المجموع سيقضي على التوتر
التضامن: قمة ستارت 2026 تناقش في الجلسة الأولى.. “الشركات بتدور على ايه 2030”
مسئول أمريكي: اتفاق بين إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار اليوم| تفاصيل
ميلوني ترد على ترامب بعد اتهامها بالتوسل لصورة خلال قمة السبع
مصدر أمني: خطة موسعة لتأمين امتحانات الثانوية العامة وتوفير الأجواء الآمنة للطلاب والعاملين باللجان
مقتل 4 جنود إسرائيليين بينهم قائد كتيبة برتبة مقدم في معارك جنوب لبنان
قبل مواجهة بلجيكا.. إيران تتقدم بشكوى للفيفا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| الأرصاد تكشف توقعات صيف 2026.. وتحذير من القصب المغشوش.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار

صورة الملف
صورة الملف
البهى عمرو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز: لا رسوم على السفن لمدة 60 يوما

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز، قالت لن ننظر في الطلبات المقدمة عبر قنوات غير رسمية.

وأضافت الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز، أنه لا رسوم على السفن لمدة 60 يوما، ويتعين تقديم الطلبات قبل 48 ساعة على الأقل من العبور.

محلل رياضي: منتخب مصر قادر على حسم مواجهة نيوزيلندا

أكد عماد غنيم، المحلل الرياضي، أن المنتخب المصري يمتلك كل المقومات التي تؤهله لتحقيق الفوز أمام منتخب نيوزيلندا في المواجهة المرتقبة ضمن منافسات كأس العالم 2026، مشددًا على أن الأداء القوي أمام بلجيكا عزز ثقة الجماهير واللاعبين في قدرة الفراعنة على مواصلة المشوار بنجاح.


الأرصاد تكشف توقعات صيف 2026.. درجات الحرارة أعلى من المعدلات وتحذيرات من موجات شديدة
 

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الصيف يبدأ رسميًا يوم الأحد المقبل، ومن المتوقع أن يستمر لمدة ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن التوقعات المناخية تشير إلى أن درجات الحرارة خلال صيف 2026 ستكون في أغلب الفترات أعلى من المعدلات الطبيعية.

السفير المصري في لبنان: نأمل أن تسهم التفاهمات الدولية في دعم الاستقرار وعودة الهدوء إلى لبنان

أكد السفير المصري في لبنان أن الجهود والمسارات الدولية والإقليمية الجارية قد تسهم بشكل إيجابي في تهيئة المناخ المناسب لعودة الاستقرار إلى لبنان، ومنح الدولة اللبنانية الفرصة الكاملة لاتخاذ قراراتها بما يضمن الحفاظ على سيادتها وتعزيز الأمن داخل أراضيها.

تصريحات السفير
وأوضح السفير أن ما يجري من تفاهمات أو مفاوضات على المستوى الدولي، بما في ذلك المسارات المرتبطة بالاتفاقات بين الولايات المتحدة وإيران، قد يكون له انعكاس إيجابي على الأوضاع في لبنان، خاصة فيما يتعلق بوقف الأعمال العدائية في عدد من المناطق.


ماجدة خير الله تدافع عن نهاية "ورد على فل وياسمين": كانت مقنعة ومنطقية

أكدت الناقدة الفنية ماجدة خير الله أن نهاية مسلسل ورد على فل وياسمين كانت مقنعة، مشيرة إلى أنه لا توجد نهاية لأي عمل فني يمكن أن ترضي جميع المشاهدين، لأن لكل شخص تصورًا مختلفًا للأحداث والنهاية التي يتمناها.

إضافة مواد سامة .. تحذيرات عاجلة للمواطنين قبل تناول عصير القصب

يعتبر عصير القصب من أكثر المشروبات الباردة انتشارًا خلال فصل الصيف بالشوارع والميادين، والكثير من المواطنين يتجمعون أمام المحلات لتناوله لأنه يرطب الجسم، ويعويض السوائل المفقودة بسبب الحرارة المرتفعة.

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الجميع تابع خلال الأيام الماضية ما أُثير بشأن عصير القصب وإضافة مادة ثاني أكسيد التيتانيوم إليه.

استشاري صحة نفسية: العصبية نتيجة ضغوط الحياة والسوشيال ميديا

كشفت الدكتورة رشا العناني، استشاري الصحة النفسية، أن العصبية والغضب لا يظهران من فراغ، وإنما يعدان عرضًا لضغوط ومشاعر متراكمة لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح، مؤكدة أن فهم الإنسان لمشاعره وترتيب أولوياته يساعد بشكل كبير في تقليل حدة التوتر والانفعال.

كيف تغير حياتك في العام الهجري الجديد؟.. الشيخ السيد عرفة يقدم نصائح مهمة

وجه الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، مجموعة من الرسائل التربوية والدينية المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، مؤكدًا أنها تمثل بداية جديدة للتقرب إلى الله وإعادة تنظيم حياة الإنسان على أسس من الطاعة والاستقامة.

وأضاف السيد عرفة، خلال لقائه مع أحمد دياب وسارة مجدي ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أن بداية العام الهجري فرصة حقيقية لمراجعة النفس والعودة إلى الله، قائلًا إن على الإنسان أن يبدأ عهدًا جديدًا مع الطاعة، مثل المحافظة على الصلاة، وقراءة القرآن يوميًا ولو بقدر بسيط، قائلًا: "هقرأ كل يوم صفحة أو عشر سطور أو حتى آية"، موضحًا أن الاستمرارية في العمل الصالح هي الأهم.

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19 يونيو.. عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 19 يونيو 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5237 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6110 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6982 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 48880 جنيه.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 19 يونيو 2026.


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 49.96 جنيه

سعر الشراء: 49.86 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 57.89 جنيه

سعر الشراء: 57.77 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 66.96 جنيه

سعر الشراء: 66.80 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.31 جنيه

سعر الشراء: 13.28 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.60 جنيه

سعر الشراء: 13.57 جنيه.

العملات أسعار العملات الدولار أسعار الدولار والعملات الأجنبية الذهب أسعار الذهب السفير المصري لبنان الأرصاد صيف 2026 منتخب مصر مضيق هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة القهوة ومسرح الحادث

سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

احم نفسك من السجن المؤبد.. طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

قانون المرور

بعد واقعة حدائق الأهرام.. ماذا يقول القانون عن قيادة القاصر للسيارة والتسبب في وفاة شخص؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الشاب المتوفي في هامبورج

القنصلية المصرية في هامبورج تعلن موعد جنازة الشاب المصري المتوفي

الدواجن

أسعار الفراخ اليوم الجمعة.. استقرار ملحوظ في الأسواق وبورصة الدواجن

صبري نخنوخ

زوج فنانة شهيرة يفضح عصابة صبري نخنوخ في اقتحام معرض سيارات التجمع.. كواليس التحقيقات

ترشيحاتنا

الفتاة هدير ضحية الحادث

دفن جثمان فتاة سيارة القهوة والتحقيق مع القاصر المتهمة بدهسها بحدائق الاهرام

بعد مأساة عربة القهوة.. "حفظ النفس فريضة.. كيف ينظر الإسلام إلى السرعة الزائدة على الطرق؟

مأساة عربة القهوة.. "حفظ النفس فريضة.. كيف ينظر الإسلام إلى السرعة الزائدة على الطرق؟

صورة أرشيفية

مصادرة 355 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة غير صالحة بالغربية

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| هل تنتقل جرثومة المعدة بين أفراد الأسرة؟.. ألم أسفل الظهر ناقوس خطر لأمراض أخري

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

نيللي كريم: وافقت على فيلم القصص دون قراءة السيناريو بالكامل| خاص

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

صدمة لعشاقها.. بورش توقف إنتاج أشهر سيارة كهربائية

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

فضلات الأبقار تتحول إلى وقود للطائرات.. اكتشاف أمريكي يثير ضجة عالمية

روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات

فيديو

أمير المصري

أمير المصري: بكيت وتأثرت بفيلم القصص.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد