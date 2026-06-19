الوادي الجديد تواصل استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة

تكثف محافظة الوادي الجديد استعداداتها لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 /2026، من خلال تنفيذ خطة متكاملة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان الامتحانية بمختلف مراكز المحافظة.

وأكدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الجهات المعنية، والتنسيق المستمر بين مديرية التربية والتعليم والوحدات المحلية ومديريات الصحة والأمن والكهرباء والإسعاف، لضمان توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

وشددت المحافظ على ضرورة الانتهاء من تجهيز اللجان الامتحانية ومراجعة أعمال النظافة والصيانة وتوفير التهوية المناسبة داخل اللجان، فضلًا عن التأكد من جاهزية الاستراحات المخصصة لرؤساء اللجان والمراقبين وتزويدها بكافة الاحتياجات اللازمة.

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم قناوي، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم الانتهاء من مراجعة جاهزية اللجان الامتحانية وتوفير المستلزمات المطلوبة، مع التأكيد على الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة، وتكثيف المتابعة الميدانية لضمان انتظام العمل داخل اللجان.

وأضاف أن المديرية عقدت عدة اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية لمراجعة الإجراءات الخاصة بتأمين خطوط سير أوراق الأسئلة والإجابات، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، بما يضمن سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنظمة.

وتواصل المحافظة متابعة تنفيذ الاستعدادات النهائية بشكل يومي، مع التأكيد على سرعة الاستجابة لأي ملاحظات أو معوقات قد تطرأ خلال فترة الامتحانات، حرصًا على توفير المناخ الملائم لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص الدولة على دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للطلاب، وتنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظة الوادي الجديد، بما يسهم في نجاح موسم امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.