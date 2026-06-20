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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنجاز جديد .. جامعة العاصمة تتقدم 30 مركزًا في تصنيف U.S. News 2027

جامعة العاصمة
جامعة العاصمة
حسام الفقي

حققت جامعة العاصمة تقدمًا لافتًا في نتائج تصنيف U.S. News & World Report 2026-2027، أحد أبرز التصنيفات الدولية المعنية بتقييم الأداء الأكاديمي والبحثي للجامعات حول العالم، حيث تقدمت الجامعة 30 مركزًا عالميًا مقارنة بالنسخة السابقة من التصنيف، لتصل إلى المركز 949 عالميًا، كما تقدمت مركزًا واحدًا محليًا بين الجامعات المصرية المدرجة بالتصنيف.

ويُعد هذا الإنجاز تأكيدًا جديدًا على نجاح استراتيجية الجامعة في دعم البحث العلمي وتعزيز جودة الإنتاج الأكاديمي وتوسيع نطاق التعاون الدولي، بما يسهم في ترسيخ مكانتها بين المؤسسات التعليمية والبحثية المتميزة على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويعتمد تصنيف U.S. News & World Report على مجموعة من المؤشرات الدولية الدقيقة التي تقيس جودة الأداء البحثي والأكاديمي للجامعات، من بينها السمعة الأكاديمية العالمية، والإنتاج العلمي، والتأثير البحثي، ومستوى التعاون الدولي، والاستشهادات العلمية، الأمر الذي يجعله من التصنيفات المرجعية المهمة في تقييم الجامعات عالميًا.

وأظهرت نتائج التصنيف تحقيق جامعة العاصمة مراكز متقدمة في عدد من التخصصات العلمية المهمة، حيث جاءت في المركز 335 عالميًا في تخصص الأدوية والسموم (Pharmacology and Toxicology)، والمركز 429 عالميًا في تخصص الطاقة والوقود (Energy and Fuels)، بالإضافة إلى حضور متميز في تخصصات علوم الحاسب، والهندسة الكهربائية والإلكترونية، والهندسة، وعلوم المواد، والفيزياء، والكيمياء، وعلوم الكيمياء الدوائية، والطب السريري، بما يعكس التنوع والتميز في الإنتاج العلمي والبحثي للجامعة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، أن هذا التقدم يمثل محطة جديدة في مسيرة الجامعة نحو التميز الدولي، ويعكس حجم الجهود المبذولة من جميع قطاعات الجامعة وكلياتها ومراكزها البحثية، مشيرًا إلى أن الجامعة تواصل العمل وفق رؤية استراتيجية واضحة تستهدف تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي وتحقيق أعلى معايير التنافسية الدولية.

وقال رئيس الجامعة:
"إن التقدم الذي حققته جامعة العاصمة في تصنيف U.S. News ليس مجرد تحسن في ترتيب دولي، بل هو شهادة عالمية على نجاح رؤية الجامعة في بناء بيئة أكاديمية وبحثية متطورة قادرة على إنتاج المعرفة والمساهمة في التنمية المستدامة. لقد أصبح البحث العلمي أحد الركائز الأساسية في مسيرة الجامعة، ونعمل باستمرار على توفير كافة مقومات التميز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، بما يعزز من حضور الجامعة وتأثيرها على الساحة الدولية. وأتوجه بخالص التقدير إلى جميع منسوبي الجامعة الذين أسهموا بإخلاص وتفانٍ في تحقيق هذا الإنجاز المشرف الذي نفخر به جميعًا."

من جانبه، أوضح الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن النتائج التي حققتها الجامعة جاءت ثمرة العمل المستمر على تطوير منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي، ورفع جودة النشر الدولي، وتعزيز الشراكات البحثية مع المؤسسات والجامعات المرموقة حول العالم.
وأكد أن الجامعة نجحت خلال السنوات الأخيرة في تحقيق تطور ملحوظ في العديد من مؤشرات الأداء البحثي، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على نتائج التصنيفات الدولية المختلفة.

وقال الدكتور عماد ابو الدهب :
"ما تحقق في تصنيف U.S. News يعكس التطور الحقيقي في جودة وتأثير البحث العلمي بجامعة العاصمة، ويؤكد أن الجامعة تسير بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كمؤسسة بحثية رائدة. لقد عملنا على دعم الباحثين، وتوسيع آفاق التعاون العلمي الدولي، وتشجيع النشر في الدوريات العالمية المرموقة، وهو ما أسهم في تعزيز الحضور الدولي للجامعة ورفع قدرتها التنافسية. وننظر إلى هذا الإنجاز باعتباره نقطة انطلاق نحو تحقيق مزيد من التقدم والتميز في التصنيفات العالمية خلال السنوات المقبلة."

وفي الإطار ذاته، أشاد الدكتور خالد سيد، مدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة، بجهود فريق العمل بالوحدة وجميع الجهات المعنية داخل الجامعة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة المتابعة الدقيقة لمؤشرات التصنيف الدولية، والعمل المستمر على تطوير قواعد البيانات وتحليل المؤشرات وتعزيز التكامل بين مختلف قطاعات الجامعة.

وتؤكد جامعة العاصمة استمرارها في تنفيذ خططها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مكانتها في التصنيفات الدولية المرموقة، ودعم منظومة البحث العلمي والابتكار، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية ورؤية التنمية المستدامة، ويعزز دور الجامعة كمؤسسة أكاديمية وبحثية قادرة على المنافسة والتأثير على المستويين الإقليمي والعالمي.

جامعة العاصمة التصنيفات الدولية البحثي للجامعات

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