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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط منشأة غير مرخص لتعبئة طفايات الحريق بمواد مجهولة المصدر بإمبابة

طفايات الحريق
طفايات الحريق
أحمد زهران

تمكنت محافظة الجيزة من ضبط منشأة غير مرخصة لتعبئة طفايات الحريق بحي إمبابة تستخدم مواد مجهولة المصدر في عمليات التعبئة بالمخالفة لاشتراطات السلامة والحماية المدنية والضوابط الفنية المعتمدة .

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن الحملة أسفرت عن ضبط كميات من المواد المستخدمة في تعبئة الطفايات دون مستندات تفيد مصدرها أو مدى مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، إلى جانب رصد عدد من المخالفات المتعلقة بمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وأكد محافظ الجيزة أنه تم غلق المنشأة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها والتحفظ على المضبوطات مع إخطار الجهات المختصة لاستكمال أعمال الفحص.
وشدد الدكتور أحمد الأنصاري على تكثيف الحملات الرقابية، خاصة على المنشآت غير المرخصة المقامة بالمناطق السكنية وغير الملتزمة باشتراطات الحماية المدنية، حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع أي ممارسات قد تعرض أرواحهم أو ممتلكاتهم للخطر.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة طفايات الحريق

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