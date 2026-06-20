قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعداد الدعاة.. الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا خلال حفل تخرج أئمة الأوقاف
شهادات تسبق الدموع.. كواليس مؤثرة يكشفها سكان حدائق الأهرام عن الوجه الآخر لـ«فتاة عربية القهوة»
نيويورك تايمز: مسئولون غربيون طالبوا نتنياهو بوقف مهاجمة لبنان
تخفيض العقد أو نادي سعودي.. فرج عامر يكشف مصير تريزيجية مع الأهلي
الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الأسبوع : موجة حارة ورطوبة مرتفعة
مونديال الأرقام القياسية.. كأس العالم 2026 يحقق إنجازا غاب 64 عاما
هبوط السلع الغذائية.. تراجع أسعار البيض والدواجن واللحوم
بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد
"لن نفعل ذلك".. كتاب يكشف كواليس البيت الأبيض وموقف ترامب من حرب إيران
نهى صالح تطلب التحقيق مع صاحب السيارة المتسببة بحادث وفاة شقيقها
بوليفيا تعلن حالة الطوارئ بعد 50 يوما من الاحتجاجات
الرئيس السيسي يشهد تخريج الدورة الثالثة لأئمة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

احذر الوجبات الغذائية السريعة.. خبيرة تغذية تحذر من تهديدها لصحة الأطفال

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في ظل الانتشار الواسع للوجبات السريعة واعتماد كثير من الأسر عليها كخيار سريع وسهل، تتزايد التحذيرات الطبية من آثارها السلبية على صحة الأطفال. 

فهذه الأطعمة رغم جاذبية طعمها وسهولة الحصول عليها، قد تحمل مخاطر صحية تراكمية تظهر مع الوقت، خاصة مع الاعتماد المستمر عليها بدلًا من الطعام المنزلي الصحي المتوازن.

خبيرة تغذية: الوجبات السريعة تهدد صحة الأطفال

أكدت الدكتورة مها حنفي، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، أن الإقبال الكبير من الأطفال على الوجبات السريعة يعود إلى احتوائها على مواد ومحفزات للطعم تجعلها أكثر جاذبية من الطعام المنزلي، مشيرة إلى أن هذه المواد قد تمنح نكهة قوية، لكنها لا تضع القيمة الغذائية أو الصحة العامة في الاعتبار.

وأضافت خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن بإمكان الأسر إعداد وجبات منزلية بطعم قريب من الأطعمة الجاهزة ولكن بصورة أكثر أمانًا وفائدة.

مخاطر صحية بسبب تكرار الاستهلاك

وأوضحت أستاذ التغذية أن الخطر الحقيقي يكمن في تكرار تناول الوجبات السريعة، لافتة إلى أن بعض المواد المضافة مثل «أحادي جلوتامات الصوديوم» قد تؤثر سلبًا على الأطفال عند التعرض المستمر لها.

وأشارت إلى أن الإفراط في استهلاك الأطعمة المصنعة قد يرتبط بعدة مشكلات صحية، من بينها:

زيادة معدلات السمنة لدى الأطفال

اضطرابات في النمو

ارتفاع احتمالات الإصابة بأمراض مزمنة على المدى الطويل

مواد حافظة قد تشكل خطرًا على المدى البعيد

كما نبهت إلى أن العديد من المنتجات الجاهزة واللحوم المصنعة تحتوي على مواد حافظة مثل النترات والنيتريت، والتي تستخدم للحفاظ على اللون والطعم وإطالة مدة الصلاحية.

وحذرت من أن التعرض المتكرر لهذه المواد بكميات كبيرة قد يؤدي إلى تكوين مركبات ضارة داخل الجسم، مؤكدة أهمية تقليل استهلاكها خاصة لدى الأطفال.

بدائل منزلية أفضل وأكثر أمانًا

وشددت الدكتورة مها حنفي على أهمية الاتجاه نحو الطعام المنزلي الصحي، مشيرة إلى أن الأسر يمكنها إعداد وجبات قريبة في الطعم من الوجبات السريعة ولكن بقيمة غذائية أعلى وأمان صحي أفضل.

نصائح للأمهات لتحسين تغذية الأطفال

قدمت أستاذ التغذية مجموعة من النصائح، من بينها:

استخدام التوابل الطبيعية بدلًا من المحسنات الصناعية

تقديم الطعام بشكل جذاب وألوان متنوعة

إعداد بدائل منزلية للبرجر والبيتزا والناجتس

إشراك الأطفال في اختيار وتحضير الطعام

وأكدت أن مشاركة الأطفال في إعداد الطعام تساعد بشكل كبير على تقبلهم للوجبات المنزلية.

الوجبات السريعة الوجبات الغذائية السريعة اضرار الوجبات السريعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

6840 جنيهًا..آخر تحديث لسعر أكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

أرشيفية

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الذهب عيار 21 أقل من 6 آلاف جنيه

صورة ارشيفية

زوج ينهي حياة زوجته في الإسماعيلية ويخفي جثتها تحت السرير

هل يتم ترحيل إجازة 30 يونيو

هل يتم ترحيل إجازة 30 يونيو؟.. خريطة العطلات الرسمية المتبقية في 2026

حادث دهس بائعة الشاي بحدائق الاهرام

من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة

مباراة تركيا وباراجوي

طرد تاريخي.. مباراة تركيا وباراجوي تشهد أول تطبيق لتعديلات الفيفا الجديدة

حسين فهمي

حسين فهمي باكيا: رفضت المشاركة في التظاهرات ضد مبارك لهذا السبب

ترشيحاتنا

تفقد اللجان

رئيس منطقة الدقهلية يتابع امتحان الكيمياء للقسم العلمى بالثانوية الأزهرية ..صور

محافظ القاهرة

محافظ القاهرة يشهد احتفالية مرور 10 سنوات على إنشاء وتشغيل مستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر

مديرية تعليم قنا

محافظ قنا يعلن رفع درجة الاستعداد لانطلاق امتحانات الثانوية العامة

بالصور

لوك جذاب .. روبي تستعرض رشاقتها.. صور

روبي
روبي
روبي

فستان أنيق.. جوري بكر تستعرض جمالها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

رئيس حي ثان الزقازيق يطمئن على جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة

مدرسة
مدرسة
مدرسة

لوك لافت.. هنا شيحة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

فيديو

عريس قنا

فيديو متداول يشعل السوشيال ميديا.. عريس يدخل زفافه على ظهر حمار في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد