جماعات تسعى للخراب.. مجلس حكماء المسلمين يدين الهجوم الإرهابي على مطار بالنيجر

أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار ديوري هاماني في العاصمة النيجرية نيامي، وأسفر عن مقتل العشرات من الأشخاص وإصابتهم.

وأكد مجلس حكماء المسلمين - في بيان اليوم /السبت/ - رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وكافة الشرائع السماوية والقيم الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية، مطالبًا بضرورة التصدي بحزم لجماعات العنف والإرهاب التي تسعى إلى نشر الدمار والخراب وزعزعة الأمن والاستقرار، وتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة خطابات الكراهية، ومواجهة الفكر المتطرف، ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش والسلام.

وأعرب مجلس حكماء المسلمين عن خالص التعازي إلى جمهورية النيجر؛ حكومةً وشعبًا، وأهالي وأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.