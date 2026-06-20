عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على طالب استعرض بسيارة والده بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بآداء حركات إستعراضية بأحد الطرق بسوهاج معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص ، مُخصصة لذوى الهمم" وقائدها (طالب - لا يحمل رخصة قيادة "السيارة ملك والده" – مقيم بدائرة مركز شرطة جهينة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بقصد الإستعراض، ونشره مقطع الفيديو على حسابه بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات .



تم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.