أول إعدادية الغربية: الحمد لله ربنا كرمني بدعوات أبويا وأمي.. صور وفيديو

شهد مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية استمرار شيوع حالة من الفرحة والسعادة المغامرة بين صفوف الاسر والعائلات عقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية وحصول الطالب محمد عبد القادر علي المركز الأول علي مستوي قري ومراكز المحافظة.

فرحة التفوق الدراسي



""الحمد لله ربنا كرمني وابويا وامي سر تفوقي دراسيا" بتلك الكلمات عبر الطالب المتفوق عن نجاحه وفرحته باتصال محافظ الغربية وتهنئته لها عبر اتصال هاتفيا في مكالمة استغرقت أكثر من 10 دقائق .

تحرك وتهنئة محافظ الغربية



واعرب الطالب المتفوق عن دراسته لافتا بقوله "كنت بذاكر 7 ساعات يوميا وربنا كلل تعبي بتفوق دراسيا ورضا ربنا عني بدعوات أمي وابويا ".

وكام اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، بنسبة نجاح بلغت 76.33%، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية داخل جميع الكنترولات، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا في إطار من الدقة والشفافية، جاء ذلك بحضور الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

تفاصيل الواقعة

وأكد المحافظ أن إعلان النتيجة يأتي تتويجًا لجهود كبيرة بذلتها منظومة التعليم بالمحافظة طوال فترة الامتحانات وأعمال التصحيح والمراجعة، موجهًا التهنئة للطلاب الناجحين وأسرهم، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق في مسيرتهم التعليمية المقبلة.

فرحة نتيجة الشهادة الاعدادية

وأشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي إلى أن المحافظة تضع ملف التعليم في مقدمة أولوياتها، وتعمل بالتنسيق المستمر مع مديرية التربية والتعليم على توفير بيئة تعليمية مناسبة تدعم التفوق والتميز، باعتبار أن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

وجاءت نسب النجاح في باقي الشهادات التعليمية كالتالي: الإعدادية المهنية بنسبة 68.96%، وإعدادية المكفوفين بنسبة 87.5%، والتلمذة الصناعية بنسبة 89.86%، فيما حققت إعدادية الصم وضعاف السمع نسبة نجاح 100%، وهو ما يعكس الاهتمام بجميع فئات الطلاب وتقديم الدعم اللازم لهم.

أوائل طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية

وفي ختام تصريحاته، ثمّن محافظ الغربية جهود المعلمين والعاملين بقطاع التعليم والقائمين على أعمال الامتحانات والتصحيح، مؤكدًا أن النجاح مسؤولية مشتركة شاركت فيها الأسرة والمدرسة معًا، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل والاجتهاد لتحقيق مزيد من الإنجازات لأبناء المحافظة.