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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وكيل "دينية النواب": اهتمام الرئيس السيسي بـ"أئمة الأوقاف" يعكس حرصه على الدعوة المستنيرة

النائب طارق المحمدي،
النائب طارق المحمدي،
أ ش أ

ثمن النائب طارق المحمدي، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخرج الدورة رقم (3) لأئمة وزارة الأوقاف "دفعة الإمام حسن العطار"، من الأكاديمية العسكرية المصرية، والذي أقيم بقاعة الصفوة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، مؤكدا أن حضور الرئيس خطوة تعكس رؤية الدولة الشاملة لبناء الإنسان المصري وتجديد الخطاب الديني بما يتناسب مع تحديات العصر.

وقال النائب المحمدي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، إن اهتمام الرئيس السيسي وحرصه على متابعة برامج إعداد أئمة الأوقاف يعكس إيمان القيادة السياسية بالدور المحوري للدعوة المستنيرة في حماية المجتمع والحفاظ على تماسكه، مشددا على أن الدولة المصرية تخوض معركة الوعي جنبا إلى جنب مع جهود التنمية والبناء في مختلف القطاعات.

وأضاف أن تأهيل الأئمة داخل الأكاديمية العسكرية المصرية عبر هذه الدورات التدريبية، يمثل نموذجًا متقدمًا يجمع بين العلوم الشرعية الرصينة والتدريب على مهارات التواصل وبناء الوعي الوطني، مؤكدا أن مثل هذه الدورات في هذا الصرح العلمي والعسكري يسهم في إعداد دعاة قادرين على مواجهة الفكر المتطرف وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن الأئمة الخريجين يمثلون قوة جديدة تدعم رسالة وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم المغلوطة، خاصة في ظل التحديات الفكرية والإعلامية التي تواجه المجتمعات، مشددا على ضرورة الاستثمار في إعداد الدعاة لأته استثمار في أمن الوطن الفكري واستقراره.

ولفت إلى أن التعاون بين مؤسسات الدولة الوطنية والدينية في إعداد وتأهيل الأئمة يعكس نموذجًا مصريًا ناجحًا في بناء كوادر دعوية واعية، قادرة على تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن وترسيخ مبادئ التسامح والتعايش في المجتمع.

وقد شهد الرئيس السيسي، اليوم، حفل تخرج الدورة رقم (3) لأئمة وزارة الأوقاف، “دفعة الإمام حسن العطار”، من الأكاديمية العسكرية المصرية، والذي أقيم بقاعة الصفوة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه كان في استقبال الرئيس لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية كل من، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وعدد من الوزراء.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى، استهل مشاركته في الاحتفال بإزاحة الستار إيذانًا بافتتاح قاعة الصفوة بالأكاديمية العسكرية المصرية، حيث استمع إلى شرح مفصل عن القاعة قدّمه اللواء أركان حرب وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتضمنت فعاليات الاحتفال تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة ألقاها اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، أعقبها عرض من رئيس فرع الدورات المدنية بالأكاديمية حول الموقف التدريبي الخاص بالدورة رقم (3) لأئمة وزارة الأوقاف، “دفعة الإمام حسن العطار”، كما تم عرض فيلم تسجيلي يتناول خلاصة بحث الدورة، إلى جانب ملخص باللغة الفرنسية.

جنة الشئون الدينية مجلس النواب حسن العطار

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