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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نحو مستقبل رقمي متكامل.. المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية يتفقد تجهيزات المستشفى الافتراضي والمقر الإقليمي بالإسماعيلية

الجولة
الجولة
الإسماعيلية انجي هيبة

 أجرى الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، جولة تفقدية اليوم لمنشآت فرع الإسماعيلية بدأت  بمتابعة مستجدات أعمال تجهيز المستشفى الافتراضي والمقر الإقليمي لفرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

رافق المدير التنفيذي خلال الجولة اللواء المهندس . هشام شندي ـ  رئيس الإدارة المركزية للنظم والمعلومات والتحول الرقمي، والدكتور. محمد بدر ـ رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المدير التنفيذي بالهيئة، والدكتور محمد جبريل، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، والدكتور أحمد حسن، نائب مدير الفرع، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والفنية بالهيئة.

وشملت الجولة متابعة معدلات التنفيذ والوقوف على نسب الإنجاز بمختلف مراحل المشروع، حيث أكد الدكتور أمير التلواني أهمية الالتزام بالخطة الزمنية المحددة، والانتهاء من أعمال التجهيز وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يضمن توفير بنية تحتية رقمية متطورة تدعم استدامة الخدمات الصحية وتعزز كفاءة الأداء التشغيلي.

وخلال جولة المدير التنفيذي  للمستشفى الافتراضي، واطّلع على أحدث الحلول التكـــنولوجية والخدمات الصحية الذكية المقرر تطبيقها، والتي تستهدف تطوير آليات تقديم الرعاية الصحية عن بُعد، وتعزيز التكامل بين مقدمي الخدمة، وتيسير وصول المنتفعين إلى الخدمات الطبية بكفاءة وفاعلية.

وأكد الدكتور أمير التلواني أن مشروع المستشفى الافتراضي يُعد أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الهيئة في بناء منظومة صحية رقمية متقدمة، تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في تقديم خدمات صحية متكاملة ومستدامة، بما يسهم في الارتقاء بتجربة المنتفعين وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة.

وتأتي هذه الجولة ضمن جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية لمتابعة تنفيذ مشروعاتها التطويرية بمحافظة الإسماعيلية، بما يدعم أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل، ويعزز مكانة المحافظة كنموذج رائد في تطبيق أحدث حلول الرعاية الصحية الذكية.

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