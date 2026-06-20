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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يوجه بسرعة إنجاز مشروعات البنية التحتية والخدمية بالغردقة ورأس غارب

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

عقد محافظ البحر الأحمر، الدكتور وليد البرقي، اجتماعاً تنفيذيّاً موسعاً بمقر ديوان عام المحافظة، لمراجعة خطط العمل ومعدلات الإنجاز الحالية في مشروعات البنية التحتية والتطوير العمراني الجارية بمدينتي الغردقة ورأس غارب.بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام، ومدير مكتب المحافظ، ومدير مديرية الإسكان، ومدير قطاع الكهرباء، ومدير الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومدير إدارة الأملاك، والإدارة الهندسية، وممثلو هيئة الأوقاف المصرية، والوحدات المحلية المعنية، وذلك لتحديد الأولويات العاجلة للمرحلة المقبلة.

​وشهد الاجتماع استعراضاً شاملاً للموقف الحالي لشبكات الطرق الداخلية، ومرافق الصرف الصحي، ومدى استيعاب قطاع الكهرباء للتوسعات العمرانية الجديدة بمدينة الغردقة، بالإضافة إلى مناقشة مشروعات الإسكان القائمة وآليات توزيع العمل بها. والتركيز على وضع آليات تنسيقية واضحة بين كافة الجهات الخدمية لضمان عدم تداخل المشروعات، وتذليل أي عقبات فنية أو إدارية قد تؤثر على الجداول الزمنية المعتمدة للتنفيذ.

​وفي سياق الارتقاء بمستوى السلامة المرورية داخل مدينة الغردقة، وجّه الدكتور وليد البرقي الوحدة المحلية للمدينة بإعداد دراسة ميدانية وفنية متكاملة لرصد حالة شبكات الإنارة بالشوارع والمحاور الرئيسية. وتستهدف الدراسة تحديد كافة المناطق الحيوية والتقاطعات التي تتطلب تكثيف الإضاءة وتحديث الكشافات القائمة، لرفع مستوى الرؤية الليلية وتأمين حركة سير المواطنين وقائدي المركبات.

​وتضمنت التكليفات الصادرة للوحدة المحلية لمدينة الغردقة  تحديد النقاط والمسارات التي تحتاج بشكل عاجل إلى تركيب مطبات صناعية مطابقة للمواصفات القياسية، وتزويدها بالإشارات المرورية والتنظيمية اللازمة. ومن المقرر عرض هذه الدراسة فور الانتهاء منها على الجهات المعنية والهندسية المختصة لمراجعتها واعتمادها، تمهيداً لبدء التنفيذ الفعلي على الأرض للحد من الحوادث وتأمين عبور المشاة.

​وعلى صعيد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، شدد الدكتور وليد البرقي، على مسؤولي الهيئة القومية بسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية بالمناطق الخمس التي تشهد أعمالاً إنشائية في الوقت الراهن، مع ضرورة الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة للتسليم. 

 وشملت التوجيهات اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة للبدء الفوري في العمل بالمناطق الثلاث الأخرى المتبقية، لضمان مد الخدمة لكافة المستهدفين دون أي تباطؤ.

​واختتم الاجتماع ببحث ملف المرافق بمدينة رأس غارب، حيث أصدر محافظ البحر الأحمر، توجيهات بمباشرة التنسيق بين مجلس المدينة والمكتب الاستشاري المختص، لسرعة إنهاء الدراسات التقنية والتخطيطية المتعلقة بمد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي لتقسيم النخيل. وتستهدف هذه الخطوة وضع الجداول الزمنية والترتيبات الهندسية النهائية تمهيداً لتدشين الأعمال الإنشائية بالمنطقة، تلبيةً للاحتياجات الأساسية للمواطنين .

البحر الاحمر الغردقة محافظة البحر الاحمر مدينة القصير مرسى علم

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