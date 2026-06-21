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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ولهان.. راشد الماجد يشعل ثاني لياليه في الكويت بحفل ساهر

راشد الماجد
راشد الماجد
أحمد إبراهيم

أحيا الفنان راشد الماجد، أمس السبت 20 يونيو، ثاني لياليه في دولة الكويت، بعدما أحيا الليلة الأولى يوم الخميس 18 يونيو. 

وقدم راشد الماجد خلال الحفل باقة من أغانيه القديمة والحديثة، منها: (ولهان، أنا الأبيض، المسافر، مشكلني) وغيرها من الأغاني. 

وينتظر أن يحيي راشد الماجد، الليلة الثالثة له في الكويت مساء غد الإثنين 22 يونيو. 

أحدث أغاني راشد الماجد

وطرح الفنان راشد الماجد أغنيته الجديدة بعنوان "‏لا تبطي"، وهي من أشعار الشاعرة الإماراتية جموح، وألحان عادل عبد الله، وتوزيع أحمد الرضوان، مكساج وساوند ديزاين عادل عبد الله، وهندسة صوت معتز أبو حمدان، وكورال مجموعة الوطن الفنية.

وتم التسجيل في استوديوهات داينامكس، ومنتج منفذ الخوار للإنتاج الفني، فيما تولى إدارة الإنتاج علاء فياض، وإشراف عام من قبل الشاعر علي الخوار.

أغاني راشد الماجد

وفي أغسطس 2025، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أحدث أغاني الفنان راشد الماجد، التي تحمل اسم ليتني طير، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

أغنية ليتني طير لـ راشد الماجد، من كلمات غريب، ألحان أحمد الهرمي، توزيع موسيقي زيد نديم. 

وفي شهر يونيو الماضي، طرحت الشركة المنتجة، أغنية الفنان راشد الماجد، الجديدة التي تحمل اسم يا حرام، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

أغنية يا حرام لـ راشد الماجد، من كلمات: حامد الغرباوي، ألحان: وليد الشامي، توزيع موسيقي: وليد فايد. 

راشد الماجد أغاني راشد الماجد الكويت

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