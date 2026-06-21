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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

في أول يوم .. انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالمحافظات وسط استعدادات قصوى

انطلاق امتحانات الثانوية العامة
انطلاق امتحانات الثانوية العامة
قسم المحافظات

انطلقت صباح اليوم الأحد، مارثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، وسط دعوات الاهالى وحضورهم لتشجيع ابنائهم واستعدادات على اعلى مستوي لضمان راحة الطلاب..

الأقصر

انطلقت صباح اليوم الأحد، امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026 بمحافظة الأقصر.

ومن جانبه وجه المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية ومديريات الخدمات المعنية، لتيسير كافة أعمال الامتحانات، مع تكثيف التنسيق المشترك بين الجهات المختصة لضمان انتظام سير اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وفي هذا السياق تابع الدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، سير الامتحانات في يومها الأول، مؤكداً على الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الانضباط التام داخل اللجان ومنع أي محاولات للغش أو اصطحاب الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان، وتوفير بيئة آمنة وهادئة ومريحة للطلاب والملاحظين على حد سواء.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين توجهوا لأداء الامتحانات هذا العام بلغ 6758 طالباً وطالبة، موزعين على 16 لجنة رئيسية على مستوى المحافظة، ويتوزع إجمالي الطلاب على الشعب الدراسية المختلفة، بواقع 1267 طالباً وطالبة بالشعبة الأدبية، و5072 طالباً وطالبة بشعبة علمي علوم، بالإضافة إلى 419 طالباً وطالبة بشعبة علمي رياضيات.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، على استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بمقر المديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، لتبقى على اتصال دائم ومستمر بغرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة الأقصر، وذلك لمتابعة الموقف أولاً بأول، ورصد أي معوقات، والتعامل الفوري والسريع مع أي طوارئ قد تؤثر على انتظام وصحة سير العملية الامتحانية.

الدقهلية 

انطلقت منذ قليل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 - 2026 حيث يؤدي72997  طالبًا وطالبة امتحان مادتي التربية الوطنية والتربية الدينية وسط إجراءات أمنية وتنظيمية صارمة

وتوزعت أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات اليوم الأول على النحو التالي: طلاب النظام الحديث وطلاب النظام القديم مادة التربية الدينية داخل 171 لجنة وعدد الطلبة 71997.

ويؤدى طلاب النظام الحديث وطلاب النظام القديم امتحان مادة التربية الوطنية 

داخل  171 لجنة وعدد الطلبة  72166  ويؤدى  طلاب المكفوفين  امتحان التربية الدينية  داخل لجنة  1 وعدد الطلاب 6.

بورسعيد 

انطلق مارثون الثانوية العامة فى محافظة بورسعيد داخل 12 مدرسة وسط حالة من الاستنفار الأمني التنفيذي يسبقهم التعليمي 

وانتظم 7428 طالب وطالبة داخل 17 لجنة بمختلف أحياء المحافظة وسط حالة من الاستنفار الامنى تحت إشراف ميداني للواء محمد الجمسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد 

7428 طالب وطالبة يؤدون الثانوية العامة داخل 17 لجنة فى بورسعيد 

وشهدت أبواب اللجان عمليات تفتيش دقيقة للطلاب من خلال لجان النظام المتواجدة أمام المقرات التى وفرتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة 

ومع انطلاق مارثون الثانوي فى بورسعيد تواصل الأهالي دعواتها من أمام المقرات انتظار عبور أول مادة فى اول ايام المارثون 

امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد الأقصر

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