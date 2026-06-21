سويلم: خريجو البرنامج التأهيلي المتكامل يمثلون ركيزة أساسية لبناء الكوادر المستقبلية

شاركت وزارة الموارد المائية والري في الاحتفال الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية لتخريج دفعة جديدة من شباب الدولة المصرية الذين اجتازوا البرنامج التأهيلي المتكامل، وذلك في إطار توجه الدولة نحو بناء قدرات الكوادر البشرية وإعداد قيادات شابة مؤهلة للمستقبل.

وألقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، كلمة نيابةً عن وزراء الاستثمار والبيئة والنقل، أكد خلالها أن تخريج هذه الدفعة يجسد رؤية الدولة المصرية في الاستثمار في العنصر البشري وإعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية والعمل بكفاءة في مختلف مواقع العمل، مشيرًا إلى أن البرنامج أسهم في تنمية المهارات القيادية والسلوكية وتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي.

ووجه التهنئة إلى جميع الخريجين، مشيدًا بالدور الرائد الذي تقوم به الأكاديمية العسكرية المصرية في إعداد وتأهيل شباب الدولة وفق أحدث النظم التدريبية، بما يسهم في دعم جهود التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

كما هنأ الخريجين الجدد المنضمين إلى المركز القومي لبحوث المياه، مؤكدًا أن الوزارة تضطلع بدور محوري في إدارة الموارد المائية والحفاظ على الأمن المائي المصري، وأن المركز يمثل أحد أهم الأذرع العلمية الداعمة لصنع القرار وتطوير الحلول البحثية والتطبيقية في قطاع المياه.

وأشار إلى أن الوزارة تتبنى رؤية متطورة لإدارة المياه من خلال منظومة “الري 2.0” التي تعتمد على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ونظم الإنذار المبكر، مؤكدًا أهمية مساهمة الكوادر الشابة في دعم هذه التوجهات وتحويل المعرفة العلمية إلى حلول عملية تخدم خطط التنمية المستدامة.

وفي ختام كلمته، أعرب الأستاذ الدكتور سويلم عن ثقته في قدرة الخريجين على أداء رسالتهم الوطنية بكفاءة وإخلاص، متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم المهنية، وموجهًا الشكر لأسرهم على ما قدموه من دعم ومساندة طوال فترة إعدادهم وتأهيلهم.