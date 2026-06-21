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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حاتم فودة: 14 دولة تشارك في البطولة العربية لألعاب القوى بالإسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات
الإسماعيلية انجي هيبة

أكد العميد حاتم فودة، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة العربية لألعاب القوى، أن منافسات اليوم الأول للبطولة المقامة على مضمار استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، أظهرت مستوى فنيا متميزا وقدرة كبيرة لدى اللاعبين واللاعبات على تقديم أداء قوي يعكس حجم الاستعدادات التي سبقت انطلاق البطولة.


وأشار فودة إلى أن البطولة، التي تقام لفئتي تحت 16 سنة وتحت 23 سنة بمشاركة 14 دولة عربية وبرعاية وزارة الشباب والرياضة، تشهد منافسات قوية بين الأشقاء العرب، مؤكدا أن النتائج المحققة في اليوم الأول تبشر بمستوى مرتفع خلال باقي أيام البطولة.
وشهدت المنافسات تألقا لافتا لأبطال مصر، حيث توج أحمد شريف أنيس حسن بالميدالية الذهبية لسباق 3000 متر مشي للبنين تحت 16 سنة، فيما حصد معتز محمد ربيع محمد الميدالية الفضية، ونال التونسي آدم السليمي الميدالية البرونزية.


وفي سباق 10000 متر سيدات تحت 23 سنة، أحرزت التونسية إيمان ساعي الميدالية الذهبية، بينما حصلت المصرية منار إسماعيل على الميدالية الفضية، وأضافت المصرية نور محمد متولي الميدالية البرونزية.


كما واصلت اللاعبات المصريات تألقهن، بعدما حققت بسملة أحمد ماهر عثمان الميدالية الذهبية في سباق المشي للفتيات تحت 16 سنة، وجاءت التونسية مريم الورغي في المركز الثاني، فيما حصدت المصرية سجي فهد مصطفى الميدالية البرونزية.


من جانبه، أشاد الكابتن محمد أبو فندي، مدير البطولة، بالمستويات التي قدمها اللاعبون، مؤكداً أن انطلاقة المنافسات شهدت أرقاما واعدة تبشر بنسخة قوية ومميزة من البطولة العربية لألعاب القوى.


وتتواصل منافسات البطولة العربية لألعاب القوى بالإسماعيلية وسط أجواء تنافسية قوية، وترقب لمزيد من الإنجازات والنتائج الإيجابية خلال الأيام المقبلة.

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