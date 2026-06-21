رئيس السنغال يبحث مع وفد من بوينج الأمريكية تسريع عملية تحويل وتطوير الخطوط الجوية

استقبل رئيس السنغال "باسيرو ديوماي فاي" وفدا من شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات في القصر الرئاسي بالعاصمة السنغالية /داكار/.

وذكر موقع "All Africa" الإخباري الإفريقي اليوم /الأحد/ أن نائب رئيس شركة بوينج للمبيعات التجارية في إفريقيا "يتبارك أنباسي" ترأس وفد الشركة خلال هذا اللقاء بحضور وزير البنية التحتية والنقل البري والجوي في السنغال "عبد الأحد ندياي".

ويأتي هذا الاجتماع في إطار عملية وضع اللمسات الأخيرة على شراكة استراتيجية بين بوينج وشركة الخطوط الجوية السنغالية حيث يهدف هذا الاتفاق إلى دعم إعادة هيكلة وتطوير شركة الطيران الوطنية، في سياق التزام السلطات بتعزيز قطاع النقل الجوي بشكل مستدام.

وتسعى السلطات السنغالية، من خلال هذه الشراكة، إلى تزويد الخطوط الجوية السنغالية بالموارد التقنية والتشغيلية اللازمة لتصبح شركة طيران أكثر كفاءة وموثوقية وأكثر قدرة على تلبية متطلبات سوق النقل الجوي الإقليمي والدولي.

وتنسجم هذه المبادرة مع رؤية السنغال 2050، التي تضع تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز الربط الجوي في صميم استراتيجية التحول الاقتصادي للبلاد. والهدف المعلن هو جعل السنغال مركزا جويا رائدا في غرب إفريقيا، قادرا على دعم التبادل الاقتصادي والسياحة والتكامل الإقليمي.

ويمثل الاجتماع بين رئيس السنغال ومسئولي شركة بوينج مرحلة جديدة في الجهود المبذولة لإعادة تموضع الخطوط الجوية السنغالية كلاعب رئيسي في النقل الجوي في القارة وخارجها.