إيهاب محفوظ: الخوف من الغربة لم يمنعني من تحقيق حلم التمثيل

أكد الفنان إيهاب محفوظ، بطل مسرحية «يمين في أول شمال»، أن قرار خوض تجربة الانتقال من الصعيد إلى القاهرة لم يكن سهلًا، مشيرًا إلى أنه كان يشعر بالخوف من الغربة وعدم وجود شبكة علاقات أو دعم في البداية، خاصة مع انتقاله من بيئة مستقرة إلى بداية جديدة من الصفر.

وأوضح محفوظ، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن فكرة الابتعاد عن المسار التقليدي كانت حاضرة بقوة، حيث كان بإمكانه الاستمرار في مجال دراسته والاتجاه إلى مسار مهني أكثر استقرارًا، إلا أن شغفه بالتمثيل وحبه للفن كان الدافع الأساسي لاتخاذ قرار تغيير مساره بالكامل.

وأضاف أن طريق الفن لا يعتمد على معادلة ثابتة أو نتائج مضمونة، بل هو مجال مفتوح على احتمالات النجاح والتأخر أو حتى عدم الوصول، لكنه رغم ذلك اختار خوض التجربة بدافع الحب والرغبة في التعلم والممارسة.

خشبة المسرح

وأشار إلى أن الفن كان له تأثير كبير في تشكيل وعيه، باعتباره جزءًا من الثقافة اليومية في المجتمع المصري، حيث أصبحت الأفلام والمسرحيات جزءًا من لغة الناس وأمثالهم اليومية، موضحًا أن المسرحية التي يشارك فيها تعكس الواقع الحقيقي الذي يعيشه الناس، ويتم تقديمه على خشبة المسرح بشكل قريب من حياتهم اليومية، بما يمنح العمل طابعًا واقعيًا ومؤثرًا.