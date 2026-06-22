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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبانة: شخصيات نجوم الأهلي كانت أكبر من وليد صلاح الدين وتوروب

شبانة
شبانة
ميرنا محمود

أكد الإعلامي محمد شبانة أن قرار النادي الأهلي بتجديد عقدي أحمد نبيل كوكا وحسين الشحات يُعد اعترافًا ضمنيًا بأن المدرب الدنماركي ييس توروب لم يكن يمتلك الرؤية الفنية الكافية لتقييم اللاعبين.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "الأهلي جدد عقدي أحمد نبيل كوكا وحسين الشحات، رغم أنهما لم يكونا ضمن حسابات ييس توروب، وهذا اعتراف رسمي بأن المدرب لم يكن يمتلك الفكر الفني المناسب".

وأضاف: "وليد صلاح الدين حاول في تصريحاته الأخيرة تبرير تجربة توروب، مؤكدًا أنه تعرض للظلم، وأن أزمة الأهلي كانت في الفوارق المالية بين اللاعبين. وأنا أكن له كل الاحترام، فهو يمتلك قيمة فنية كبيرة، لكن إداريًا لم يكن قادرًا على السيطرة على نجوم الفريق".

وتابع: "لا يصح أن يخرج مدير كرة سابق في الأهلي للحديث عن وجود فروق في العقود داخل الفريق، خاصة أن هذا الأمر موجود في أكبر أندية العالم، مثل برشلونة".

وواصل: "فوارق الرواتب موجودة في الأهلي منذ سنوات طويلة، وكانت موجودة أيضًا خلال فترة مارسيل كولر، ومع ذلك كان الفريق يحقق البطولات باستمرار".

وأشار شبانة إلى أن تصريحات وليد صلاح الدين جاءت في إطار محاولة تبرير الإخفاقات، قائلًا: "وليد صلاح الدين يحاول إخفاء أسباب الفشل، وهذا كان أسوأ موسم للأهلي، لكنه لم ينجح في تنفيذ رؤية إدارة النادي، لذلك عاد للحديث عن أفكار قديمة مثل تطبيق سقف الرواتب، وهو أمر لم يعد موجودًا في كرة القدم الحديثة".

وأضاف: "فوجئت بتصريحات وليد صلاح الدين، وأتذكر جيدًا أن سيد عبد الحفيظ طلب استبعاد إمام عاشور بعد توقيع عقوبة الإيقاف عليه، لكن وليد لم يتمكن من السيطرة على الموقف، ليشارك اللاعب بشكل طبيعي".

واختتم تصريحاته قائلًا: "المشكلة الحقيقية في الأهلي كانت أن شخصيات نجوم الفريق كانت أكبر من المدرب ومدير الكرة، وهو ما أثر على حالة الانضباط والسيطرة داخل الفريق".

شبانة الأهلي أحمد نبيل كوكا الشحات

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