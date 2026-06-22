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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجوم العالم يشيدون بإنجاز صلاح التاريخي بعد قيادة مصر للفوز على نيوزيلندا في المونديال

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد بدران

أشاد عدد من أساطير كرة القدم العالمية بالنجم المصري محمد صلاح بعد قيادته منتخب مصر للفوز التاريخي على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في بطولة كأس العالم 2026.

وقال المدير الفني الألماني يورجن كلوب إن صلاح “لا يحتاج سوى للحظة واحدة ليغيّر المباراة”، مؤكدًا أنه قدّم أداءً استثنائيًا من حيث التسجيل والصناعة والقيادة، مضيفًا أن ما يقدمه في كأس العالم يعكس قيمته كأحد نخبة لاعبي العالم.

من جانبه، أشاد الفرنسي تييري هنري بالنجم المصري، معتبرًا أن الهدف لم يكن مجرد أول هدف لصلاح في المونديال، بل “لحظة تاريخية جاءت بعد سنوات من العمل والتضحية”، مشيرًا إلى نضجه في اختيار اللحظات الحاسمة التي تصنع الفارق.

كما أكد الإنجليزي ستيفن جيرارد أن صلاح لاعب استثنائي يتمتع بالاستمرارية، لافتًا إلى أن ما قدمه أمام نيوزيلندا كان مذهلًا، وأنه عندما يكون في أفضل حالاته يصبح من الصعب إيقافه، مشيدًا بدوره في قيادة منتخب مصر لتحقيق أول انتصار في تاريخه بالمونديال.

وكان منتخب مصر لكرة القدم قد حقق فوزًا تاريخيًا على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب “بي سي بليس” بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يختتم منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة إيران، في الجولة الثالثة، في مواجهة حاسمة لتحديد موقف الفراعنة من التأهل إلى الدور الثاني.

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