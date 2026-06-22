قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف معاشات يوليو 2026.. كم الزيادة الجديدة؟
غفلوني.. عريس يكتشف مفاجأة صادمة بعد عقد القران
محمد فريد: مصر تمتلك فرصًا واعدة وندعو شركات التأمين العالمية لزيادة استثماراتها
القصاص العادل.. القصة الكاملة لجريمة المنوفية التي راح ضحيتها أم ونجلها الرضيع على يد زوجها
صناعة الأثاث على طريق القفزة.. الحكومة تراجع التحديات وتستهدف مضاعفة الصادرات
بالفيديو.. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض أبرز مقومات مدينة أسيوط الجديدة
مصر تعرب عن تضامنها مع قطر والوقوف بجانبها في حادث رأس لفان
بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة.. الوفد الإيراني يغادر سويسرا عائدًا إلى طهران
أسهم الذكاء الاصطناعي الصينية ترتفع بقوة بدعم السياسات وتفاؤل الطلب
3050 دولارًا أمريكيًا.. غدا استقبال أولوية التخصيص لـ أراضي بيت الوطن 2026
للمصريين بالخارج.. تفاصيل طرح وحجز أراضي بيت الوطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

غلق 34 محلًا غير مرخص وحث 65 منشأة لتوفيق أوضاعها..تفاصيل الحملات الميدانية على 3 أحياء بالقاهرة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

في إطار الحملات الميدانية التي تجريها قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية والبيئة على الأحياء بالمحافظات ،لضبط المخالفات وإزالة الإشغالات والتعديات ..
 

حملات ميدانية بمحافظة القاهرة 

 تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً اليوم من لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته الفرق المعنية على عدد ٣ أحياء بمحافظة القاهرة شملت أحياء غرب وشرق مدينة نصر ومصر الجديدة، لمتابعة أعمال المراكز التكنولوجية ومراجعة الطلبات المقدمة والالتقاء بعدد من المواطنين والعمل على إنهاء معاملاتهم في إطارها القانوني.

  
وأوضح التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور محمود سامي مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، أن اللجنة المشتركة نفذت حملة ميدانية موسعة بحي غرب مدينة نصر بمرافقة رئيسة الحي وإدارات المحلات والاشغالات والمتابعة وبمشاركة ممثلين عن هيئة سلامة الغذاء و إدارة المحال العامة ، وأسفرت الحملة عن رفع عدد كبير من الإشغالات الصادرة عن بعض الكافيهات والمطاعم لتعديها على الطريق العام وتسببت في إعاقة الحركة المرورية.

 

غلق وتشميع 14 محلًا لمزاولة النشاط دون ترخيص

وأشار التقرير إلى أن أعمال التفتيش والمراجعة بحي غرب مدينة نصر أسفرت عن غلق وتشميع 14 محلًا لمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وإنذار أصحابها مسبقًا،  وقامت اللجنة بتوجيه عدد من أصحاب الأنشطة إلى سرعة التقدم لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقاً لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 ولائحته التنفيذية والاستفادة من التيسيرات التي تتيحها الدولة في هذا الشأن، بما يسهم في دمج تلك الأنشطة ضمن الاقتصاد الرسمي وتعزيز الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للعمل.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة المشتركة نفذت حملة مسائية مماثلة بحي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء والتموين وشرطة المرافق، و أسفرت عن رفع كميات كبيرة من الإشغالات، ودفع نحو (30) مواطناً من أصحاب المحال التجارية إلى البدء في إجراءات تقنين أوضاعهم القانونية، وتم إعدام كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمعرفة هيئة سلامة الغذاء، بالإضافة إلى تشميع عدد من المحال لمزاولتها النشاط دون ترخيص.

 

جولة ميدانية ليلية مفاجئة بحي مصر الجديدة

ونفذت اللجنة المشتركة جولة ميدانية ليلية مفاجئة بحي مصر الجديدة استهدفت متابعة التزام المحال العامة بالاشتراطات القانونية ورفع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالحي، حيث أسفرت الحملة عن رفع عدد من الإشغالات المتنوعة شملت كراسي وترابيزات واستاندات كانت تشغل الأرصفة والطريق العام، كما تم دفع أكثر من 35 من أصحاب المحال والأنشطة التجارية إلى البدء في إجراءات توفيق أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام قانون المحال العامة، بالإضافة إلى غلق وتشميع 20 محلًا لمزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

استمرار الحملات الميدانية على المحافظات 

من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض ، على ضرورة استمرار الحملات الميدانية للقطاعات المعنية بالوزارة على الوحدات المحلية بالمحافظات لفرض الانضباط والرقابة والحوكمة وتطبيق القانون، والحفاظ على المظهر الحضاري، وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين والتصدي لأي مخالفات أو إشغالات تعيق حركة سير المواطنين والسيارات بصورة يومية.

 

والتعامل الحاسم مع أي مخالفات أو تعديات يتم رصدها

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الحاسم مع أي مخالفات أو تعديات يتم رصدها، سواء فيما يتعلق بالمحال العامة أو مخالفات البناء والمتغيرات المكانية غير القانونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين حفاظًا على هيبة الدولة وتحقيق الانضباط بالمحافظات.

الحملات الميداني القاهرة التنمية المحلية التنمية المحلية والبيئة وزارة التنمية المحلية والبيئة المخالفات منال عوض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2026

طارق حامد

مفاجأة لجماهير الزمالك بشأن طارق حامد

ترشيحاتنا

حملة

إعدام نصف طن لحوم غير صالحة للاستهلاك في المنوفية

محافظ القاهرة

محافظ القاهرة: تحسين الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات أولوية قصوى

صورة موضوعية

البحر الأحمر.. تخصيص مسؤول بكل مدينة وحي لمتابعة ملف تقنين الأراضي

بالصور

طريقة عمل دجاج الاناناس والأرز

طريقة عمل دجاج الاناناس و الارز.
طريقة عمل دجاج الاناناس و الارز.
طريقة عمل دجاج الاناناس و الارز.

بتكلفة 50 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالزنكلون

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ضبط 3 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر و 142 ألف لتر مواد بترولية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة

نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة
نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة
نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد