قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منال عوض أمام البرلمان: اللامركزية والتنمية المستدامة أساس قانون الإدارة المحلية الجديد
تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد
كأس العالم 2026| الأرجنتين تتقدم على النمسا بهدف ميسي في الشوط الأول
وزير المالية: 80 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص وريادة الأعمال في الموازنة الجديدة
ليونيل ميسي يصبح الهداف التاريخي لكأس العالم
الأوقاف توقع بروتوكولي تعاون مع المجموعة الوطنية لاستثمارات الوزارة
لزيادة فرص النجاح.. جامعة الأزهر: تطبيق الامتحان الصيفي للطلاب المتعثرين بحد أقصى 5 مقررات
السياحة تعلن ضبط وغلق 2063 كيان غير مرخص بمختلف المحافظات
إبراهيموفيتش : مصر أصبحت مصدر قلق للمرشحين للفوز بكأس العالم
ارتفاع أسعار الوقود يدفع أفريقيا لتسريع التحول إلى السيارات الكهربائية
أمريكا تدفع أوروبا لإجراء رقمي عاجل | تفاصيل مثيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا تدفع أوروبا لإجراء رقمي عاجل | تفاصيل مثيرة

خدمات الذكاء الاصطناعي
خدمات الذكاء الاصطناعي
أ ش أ

دفعت القيود المفروضة على الوصول إلى بعض خدمات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، شركات أوروبية كبرى إلى تسريع جهود توزيع المخاطر عبر الاعتماد على عدة مزودين مختلفين، بجانب تعزيز البحث عن تطوير بدائل محلية داخل أوروبا.


ومن بين القيود الأخيرة، أمرت الحكومة الأمريكية شركة "أنثروبيك"، ومقرها سان فرانسيسكو، والمطورة لروبوت الدردشة المعتمد على الذكاء الاصطناعي "كلود"، بتعليق الوصول إلى أحدث نماذجها التوليدية على الأجانب، مستندة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وتسلط هذه القيود الضوء على نقطة ضعف تواجه الشركات التي تعتمد على خدمات الذكاء الاصطناعي الاحتكارية المقدمة عن بُعد، إذ يمكن لمزودي هذه الخدمات تقييد استخدامها، كما لا يمكن تشغيلها بشكل مستقل على خوادم الشركات الخاصة، بحسب ما نقلته منصة "تريدينج فيو" الاقتصادية الأمريكية.


وقالت شركات أوروبية مثل "سيمنس"، و"رينو جروب"، و"أورنج"، و"تشابس فيجن"، إن شركاتهم تستخدم بالفعل مزيجًا من النماذج الأمريكية والصينية والأوروبية لتجنب الاعتماد على مزود واحد.
وأوضحت شركة "سيمنس" الألمانية أنها تستخدم نماذج "ديب سيك" التوليدية الصينية، ونموذج "كوين" التابع لشركة "علي بابا" الصينية، بالإضافة إلى نموذج "نيموترون" التابع لإنفيديا الأمريكية، إلى جانب نماذج أخرى أمريكية وأوروبية.


وكان مسؤولو الاتحاد الأوروبي يحاولون تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية التي يرون أنها تشكل تهديدًا لمستقبل المنطقة الاقتصادي، كما أعدوا حزمة إجراءات تتعلق بالسيادة التكنولوجية بهدف تعزيز قدرات الاتحاد في مجالات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والاستقلال الرقمي.


ولا يزال عدد مزودي الذكاء الاصطناعي الأوروبيين للأغراض العامة لا يزال محدودًا، وتتصدرهم شركة "ميسترال" الفرنسية، بينما نجحت شركات أخرى مثل "ديب إل" المتخصصة في الترجمة في بناء مواقع قوية ضمن مجالات أكثر تخصصًا.
 

القيود المفروضة خدمات الذكاء الاصطناعي الأمريكية شركات أوروبية كبرى تسريع جهود توزيع المخاطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

الذهب

من انخفاض لآخر | تراجع جديد في أسعار الذهب.. تفاصيل

صلاح وجيرارد

جيرارد يتغزل في محمد صلاح: لاعب استثنائي وإيقافه شبه مستحيل

صورة من الحادث

القبض على قائد السيارة الملاكي في حادث البايكرز بالإسكندرية

احمد موسى

أحمد موسى يوجه رسالة للمعلق الرياضي خليل البلوشي.. ماذا قال؟

أرشيفية

هقول لأهلك.. التحريات تكشف حقيقة تورط الزوج في إلقاء سيدة كعبيش من السابع

ترشيحاتنا

منتخب مصر

بعد الفوز على نيوزيلندا.. منتخب مصر يقترب من سيناريو مرعب

الملتقى الأدبي

في ختامه.. الملتقى الأدبي لإقليم القناة وسيناء يوصي بتطوير النشر الإقليمي ومواكبة التحول الرقمي

أسرة هدير شعبان تطالب بالعدالة وكشف جميع المتورطين

كانت مجهزة عفشها.. خال هدير ضحية سيارة القهوة يكشف تطورات جديدة بالواقعة

بالصور

على قد الإيد.. أسعار سوزوكى ماروتى المستعملة في مصر

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى

إذا كنت تريد عمرا أطول.. توقف عن هذه العادات فورا

إذا كنت تريد عمراً أطول.. توقف عن هذه العادات فوراً
إذا كنت تريد عمراً أطول.. توقف عن هذه العادات فوراً
إذا كنت تريد عمراً أطول.. توقف عن هذه العادات فوراً

سر التفوق في الثانوية العامة.. 4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز

4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز
4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز
4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز

بطريقة المطاعم.. كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟

كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟
كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟
كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟

فيديو

صورة من الحملة

لأول مرة.. القوات المسلحة تنشر فيديو لعمليات ضبط عناصر التنقيب غير الشرعي عن الذهب جنوب البلاد

بط المونديال  

بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد