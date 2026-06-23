قلق في السنغال بعد إصابة إدوارد ميندي

خرج إدوارد ميندي حارس مرمى السنغال من المباراة أمام النرويج بعد 60 دقيقة لعب بعد تعرضه لإصابة خلال منافسات كأس العالم 2026.

وقد تكون الإصابة في أربطة الركبة وقد تمنعه من استكمال المشوار في كأس العالم رفقة منتخب بلاده.

ودخل معسكر السنغال في حالة من القلق حول طبيعية إصابة الحارس ميندي وسيخضع الحارس لكشف طبي للإطمئنان على طبيعية الإصابة.

واصل منتخب النرويج عروضه القوية في بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على منتخب السنغال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، ليضمن رسميًا بطاقة العبور إلى دور الـ32.

تفاصيل مباراة النرويج والسنغال

فرض المنتخب النرويجي أفضليته على مجريات اللقاء، ونجح في افتتاح التسجيل خلال الدقيقة الثالثة والأربعين عن طريق ماركوس بيدرسن، لينهي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

ومع انطلاق الشوط الثاني، عزز النجم إيرلينج هالاند تفوق منتخب بلاده بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والأربعين، مؤكدًا حضوره القوي في البطولة.

لم يستسلم منتخب السنغال، ونجح إسماعيلا سار في تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة والخمسين، إلا أن هالاند عاد سريعًا ليحرز هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب النرويج في الدقيقة الثامنة والخمسين، ليمنح فريقه أفضلية مريحة.

وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، عاد إسماعيلا سار ليسجل هدفه الثاني في اللقاء، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتجنب الهزيمة، لتنتهي المباراة بفوز النرويج بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

إصابة مؤثرة لحارس السنغال

شهدت المباراة تعرض حارس مرمى السنغال، إدوارد ميندي، لإصابة أجبرته على مغادرة أرضية الملعب في الدقيقة الثالثة والستين، ليحل بديلًا له أحد زملائه، في ضربة جديدة للمنتخب السنغالي خلال اللقاء.

بهذا الفوز، رفع منتخب النرويج رصيده إلى ست نقاط، متساويًا مع منتخب فرنسا، مع فارق الأهداف الذي يمنح فرنسا الصدارة، بينما تجمد رصيد السنغال دون نقاط، لتتعقد فرصه في مواصلة المشوار.

وضمن المنتخب النرويجي التأهل إلى دور الـ32، بينما ستكون مباراته المقبلة أمام فرنسا حاسمة لتحديد صاحب المركز الأول والثاني في المجموعة، في حين يخوض منتخب السنغال مواجهة أخيرة أمام العراق، بحثًا عن إنهاء مشاركته بصورة إيجابية.