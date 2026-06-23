قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جوهرة برشلونة القادمة.. ماذا قالت الصحف الإسبانية عن حمزة عبدالكريم؟
جنت على أمها ودفنت بجوارها.. تشييع جثمان قاتلة والدتها ببورسعيد عقب تنفيذ حكم الإعدام
ناقد رياضي: محمد صلاح وحسام حسن وراء تحول أداء المنتخب أمام نيوزيلندا
الخارجية الإيرانية: أمريكا أصدرت التراخيص اللازمة لبيع نفطنا
الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص
تعليمات عاجلة بتوزيع كتيبات المفاهيم على جميع الطلاب بلجان امتحانات الثانوية العامة
كندا: مقتل ثلاثة أشخاص فى إطلاق نار بحى يهودي بمونتريال
السنغال في مأزق.. مهمة معقدة لأسود التيرانجا في كأس العالم 2026
سلطان عمان يبحث مع وفد إيراني مستجدات مفاوضات واشنطن وطهران
"معلومات الوزراء": توقعات بارتفاع حجم سوق اقتصاد المبدعين عالميًا إلى 314 مليار دولار خلال عام 2026
ناجي الشهابي: عجز 12 مجلسًا تصديريًا جرس إنذار.. ونحتاج سياسات جديدة لجعل مصر مصنعًا عالميًا
الصحة: إغلاق عيادة تجميل غير مرخصة بالبساتين وضبط منتحلة صفة طبيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قلق في السنغال بعد إصابة إدوارد ميندي

إدوارد ميندي
إدوارد ميندي
عبدالله هشام

خرج إدوارد ميندي حارس مرمى السنغال من المباراة أمام النرويج بعد 60 دقيقة لعب بعد تعرضه لإصابة خلال منافسات كأس العالم 2026.

وقد تكون الإصابة في أربطة الركبة وقد تمنعه من استكمال المشوار في كأس العالم رفقة منتخب بلاده.

ودخل معسكر السنغال في حالة من القلق حول طبيعية إصابة الحارس ميندي وسيخضع الحارس لكشف طبي للإطمئنان على طبيعية الإصابة.

واصل منتخب النرويج عروضه القوية في بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على منتخب السنغال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، ليضمن رسميًا بطاقة العبور إلى دور الـ32.

تفاصيل مباراة النرويج والسنغال

فرض المنتخب النرويجي أفضليته على مجريات اللقاء، ونجح في افتتاح التسجيل خلال الدقيقة الثالثة والأربعين عن طريق ماركوس بيدرسن، لينهي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

ومع انطلاق الشوط الثاني، عزز النجم إيرلينج هالاند تفوق منتخب بلاده بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والأربعين، مؤكدًا حضوره القوي في البطولة.

لم يستسلم منتخب السنغال، ونجح إسماعيلا سار في تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة والخمسين، إلا أن هالاند عاد سريعًا ليحرز هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب النرويج في الدقيقة الثامنة والخمسين، ليمنح فريقه أفضلية مريحة.

وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، عاد إسماعيلا سار ليسجل هدفه الثاني في اللقاء، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتجنب الهزيمة، لتنتهي المباراة بفوز النرويج بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

 

إصابة مؤثرة لحارس السنغال

شهدت المباراة تعرض حارس مرمى السنغال، إدوارد ميندي، لإصابة أجبرته على مغادرة أرضية الملعب في الدقيقة الثالثة والستين، ليحل بديلًا له أحد زملائه، في ضربة جديدة للمنتخب السنغالي خلال اللقاء.

بهذا الفوز، رفع منتخب النرويج رصيده إلى ست نقاط، متساويًا مع منتخب فرنسا، مع فارق الأهداف الذي يمنح فرنسا الصدارة، بينما تجمد رصيد السنغال دون نقاط، لتتعقد فرصه في مواصلة المشوار.

وضمن المنتخب النرويجي التأهل إلى دور الـ32، بينما ستكون مباراته المقبلة أمام فرنسا حاسمة لتحديد صاحب المركز الأول والثاني في المجموعة، في حين يخوض منتخب السنغال مواجهة أخيرة أمام العراق، بحثًا عن إنهاء مشاركته بصورة إيجابية.

إدوارد ميندي السنغال النرويج معسكر السنغال منتخب النرويج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نورهان ووالدتها

الغلبانة ضحكوا عليها.. رسالة محامية فتاة بورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعدام

ميدو

بعد تأييد حبس نجله.. ميدو يغيب عن برنامجه بسبب أزمة صحية مفاجئة

السيارة المتهورة في مسرح الحادث

بعد بائعة الشاي.. طالب يتسبب في مصرع صديقه بسيارة مسرعة في البحر الأعظم| صور

الدواجن

الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

سعر الدولار مقابل الجنيه

دون الـ 50 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل اليوم

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

الأرصاد

موجات شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من صيف 2026: القادم صعب

ترشيحاتنا

سعر طن حديد عز

38 ألف للطن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

فرص عمل

وزير العمل يعلن عن 350 فرصة عمل موسمية بالخارج.. رابط التقديم

التفاصيل

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تعلن إجراءات تحويل الطلاب والمقاصة العلمية

بالصور

سيارة تسلا "الآلية" تقتحم منزل سيدة وتنهي حياتها

تسلا
تسلا
تسلا

أوفر من الجاهز وأطعم.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية

أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة
أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة
أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة

رينج روفر تعلن إيقاف بيع أشهر سياراتها بسبب عيب خطير

لاند روفر ديفندر 2026
لاند روفر ديفندر 2026
لاند روفر ديفندر 2026

الإسماعيلية.. ضبط 650 كجم مكرونة غير مدون عليها تاريخ إنتاج في أبو صوير

الحملة
الحملة
الحملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد