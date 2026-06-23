محمود مجاهد يحصل على الدكتوراه عن دراسة حول القيادة الخادمة والأمان النفسي

ناقش الدكتور محمود مجاهد، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني ومسؤول الاتصال السياسي برئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وأمين مساعد أمانة الصحة المركزية بحزب مستقبل وطن، رسالة الدكتوراه الخاصة به بعنوان "تأثير القيادة الخادمة على الأمان النفسي"، التي طُبِّقت ميدانيًا على الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأكد الدكتور محمود مجاهد أن الدراسة تناولت أثر القيادة الخادمة في تعزيز الأمان النفسي للعاملين، انطلاقًا من أهمية العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح المؤسسات وتحقيق أهدافها.

الدكتور محمود مجاهد، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني ومسؤول الاتصال السياسي برئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي

وأوضح أن الدراسة اعتمدت على عينة مكونة من 180 موظفًا بالهيئة العامة للتأمين الصحي، واستخدمت أساليب التحليل الإحصائي لقياس العلاقة بين القيادة الخادمة والأمان النفسي.

وأظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي معنوي للقيادة الخادمة بمختلف أبعادها على تعزيز شعور العاملين بالأمان النفسي، موضحاً أن نتائج الدراسة خلصت إلى أن تبني مبادئ القيادة الخادمة داخل المؤسسات يسهم في بناء بيئة عمل أكثر ثقة وتماسكًا، ويعزز مستويات المشاركة والابتكار والالتزام التنظيمي

الدكتور محمود مجاهد، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني ومسؤول الاتصال السياسي برئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي

وفي ختام المناقشة، قررت لجنة الحكم والمناقشة منح الدكتور محمود مجاهد درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى.

الدكتور محمود مجاهد، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني ومسؤول الاتصال السياسي برئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي

الدكتور محمود مجاهد، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني ومسؤول الاتصال السياسي برئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي

الدكتور محمود مجاهد، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني ومسؤول الاتصال السياسي برئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي

الدكتور محمود مجاهد، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني ومسؤول الاتصال السياسي برئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي

الدكتور محمود مجاهد، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني ومسؤول الاتصال السياسي برئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي

الدكتور محمود مجاهد، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني ومسؤول الاتصال السياسي برئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي