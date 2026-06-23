غدا.. البحوث الإسلامية يعقد ملتقى دعويا حول بناء المجتمع في ضوء الهجرة النبوية

تعقد اللجنة العُليا لشئون الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، غدًا عقب صلاة المغرب في مسجد مدينة البعوث الإسلاميَّة، ملتقًى بعنوان: (الهجرة النبويَّة.. إحياء وعي وتوجيه أمَّة)، ضمن فعاليَّات ملتقيات (الهجرة النبويَّة) التي ينظِّمها المجمع في مختلِف محافظات الجمهوريَّة خلال شهر المحرَّم.

البحوث الإسلامية يعقد ملتقى دعويا حول بناء المجتمع في ضوء الهجرة النبوية

يأتي ذلك في إطار ملتقيات الدعوة الإسلاميَّة المنعقدة ضمن برنامج (منبر الوعي)، وذلك بتوجيهات كريمة من فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع.

ويحاضر في الملتقى د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، والدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العُليا لشئون الدعوة بالمجمع، وأ.د. حبيب الله حسن، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر.

ومِنَ المقرَّر أن يتناول الملتقى محور (الهجرة وبناء المجتمع)؛ إذْ سيُسلِّط الضوء على الأُسس التي أرستها #الهجرة_النبوية في بناء المجتمع المسلم، وما رسَّخته من معاني الأخوَّة والتكافل والانتماء والمسئوليَّة، فضلًا عن دورها في تأسيس مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات وتحقيق النهضة الحضاريَّة، واستلهام الدروس المستفادة منها في معالجة القضايا المجتمعيَّة المعاصرة.