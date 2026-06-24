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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع محاكاة لإدارة الأزمات والطوارئ ويؤكد جاهزية الأجهزة للتعامل مع الأزمات

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تنفيذ بيان عملي لمحاكاة إدارة الأزمات والطوارئ بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمدى جاهزية المركز وقدرته على التعامل السريع مع مختلف المواقف الطارئة، بحضور اللواء محمد منصور شعير، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب وائل فتحي، المستشار العسكري للمحافظة.

 

توجيهات محافظ الغربية 

وتضمن البيان العملي تنفيذ عدد من السيناريوهات الميدانية التي تحاكي مواقف طارئة مختلفة، حيث تم استعراض إجراءات استقبال البلاغات ورصد الأحداث لحظيًا، وآليات تمرير المعلومات إلى الجهات المعنية، ومتابعة التحركات الميدانية والتنسيق بين غرف العمليات والأجهزة التنفيذية والخدمية، بما يعكس كفاءة منظومة العمل وسرعة التعامل مع المستجدات.

 

تحرك تنفيذي في الازمات 

وأكد محافظ الغربية خلال متابعته للمحاكاة أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة منظومة إدارة الأزمات والكوارث، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في هذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن الجاهزية المسبقة والتدريب العملي المستمر يمثلان ركيزة أساسية لضمان سرعة اتخاذ القرار والتعامل الفعال مع أي طارئ بما يحافظ على سلامة المواطنين والممتلكات.

 

متابعة الرصد اللحظي

وقال اللواء دكتور علاء عبد المعطي إن مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالغربية يعتمد على منظومة إلكترونية متطورة للمتابعة والرصد اللحظي، ترتبط بشكل مباشر بغرف العمليات بالمراكز والمدن ومديريات الخدمات، بما يضمن دقة المعلومات وسرعة تداولها بين الجهات المختصة، مؤكدًا استمرار تنفيذ التدريبات الدورية لرفع كفاءة العناصر البشرية وتعزيز التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية لتحقيق أعلى درجات الاستعداد والاستجابة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات مركز السيطرة والأزمات

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