أستون فيلا يدخل سباق التعاقد مع إيمرسون رويال بعرض قيمته 9 ملايين يورو

تقدّم أستون فيلا الإنجليزي بعرض رسمي قيمته 9 ملايين يورو للتعاقد مع الظهير الأيمن البرازيلي إيمرسون رويال، من فلامنجو البرازيلي، وذلك وفقا لموقع "تريبونا" في نسخته بالفرنسية.

ولا يزال النادي البرازيلي يدرس العرض في ظل تمسك جهازه الفني باللاعب.

ويحظى اللاعب إيمرسون رويال "27 عامًا" بتقدير كبير من الجهاز الفني لفلامنجو، ما يعني أن إدارة النادي لم تتخذ حتى الآن قرارا نهائيا بشأن إمكانية التخلي عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي الوقت ذاته، يعمل فلامنجو على تحقيق التوازن في أوضاعه المالية، بعدما حصل بالفعل على 10 ملايين يورو من بيع المهاجم الشاب رايان روبرتو إلى شاختار دانييتسك الأوكراني.

وكان النادي البرازيلي قد تعاقد مع إيمرسون رويال قادما من ميلان الإيطالي عام 2025 مقابل 9 ملايين يورو، وهو المبلغ ذاته الذي عرضه أستون فيلا حاليا للحصول على خدماته.

وخاض رويال 40 مباراة بقميص فلامنجو في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا واحدا وقدم خمس تمريرات حاسمة.

ويرتبط المدافع البرازيلي بعقد مع فلامنجو يمتد حتى ديسمبر 2028، فيما يبقى مستقبله مفتوحا على جميع الاحتمالات مع استمرار اهتمام أستون فيلا بضمه.