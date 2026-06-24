نبيه بري يبحث مع وفد نيابي بريطاني تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة

بحث رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري مع وفد نيابي بريطاني آخر التطورات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة، في ضوء المستجدات الراهنة، إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك خلال استضافة بري الوفد البريطاني في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الذي ضم رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب البريطاني النائبة إميلي ثورنبيري والنواب ابتسام محمد، ألن جيميل، وإدوارد موريللو، يرافقهم وفد رسمي، وذلك بحضور سفير المملكة ا في لبنان هاميش كاول.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية اللبنانية - البريطانية، والتأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.