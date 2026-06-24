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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

612 مجمعًا امتحانيًا و2030 لجنة لـ الثانوية العامة.. وبداية هادئة تُخفف الضغط عن الطلاب

الثانوية العامة
الثانوية العامة
محمد البدوي

شهدت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي انطلاقة مختلفة اتسمت بالهدوء والانضباط، في ظل خطة متكاملة وضعتها وزارة التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات بصورة منظمة وتحقيق العدالة بين جميع الطلاب. 

تشديد الرقابة داخل اللجان لمنع الغش

واعتمدت الوزارة هذا العام على مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف الحد من الضغوط النفسية التي تواجه الطلاب مع بداية الامتحانات، إلى جانب تشديد الرقابة داخل اللجان لمنع الغش وتكافؤ الفرص بين الجميع. 

.نصائح للتعامل مع طالب الثانوية العامة عند الرسوب

إعادة تنظيم جدول الامتحانات

كما ساهمت إعادة تنظيم جدول الامتحانات وتخصيص الأيام الأولى للمواد غير المضافة للمجموع في منح الطلاب فرصة أكبر للتأقلم مع أجواء الامتحانات، وهو ما انعكس على حالة الاستقرار التي شهدتها اللجان منذ اليوم الأول.

أعلان نتيجة الثانوية العامة

وأكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام تسير في أجواء أكثر هدوءًا وتنظيمًا مقارنة بالأعوام الماضية، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لتوفير بيئة امتحانية مستقرة وعادلة للطلاب.

تخفيف رهبة البداية لدى الطلاب

وأوضح فياض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة حرصت على تخفيف رهبة البداية لدى الطلاب من خلال تخصيص الأسبوع الأول بالكامل لأداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، مثل التربية الدينية والتربية الوطنية واللغة الأجنبية الثانية للنظام الحديث، إلى جانب الاقتصاد والإحصاء للنظام القديم.

وأضاف أن هذه الخطوة ساعدت الطلاب على دخول أجواء الامتحانات تدريجيًا دون ضغوط تتعلق بالمجموع النهائي، مشيرًا إلى أن الامتحانات الأساسية التي تُضاف درجاتها للمجموع بدأت اعتبارًا من الأسبوع التالي.

إحكام الرقابة والمتابعة

وأشار مدير تحرير أخبار اليوم إلى أن وزارة التربية والتعليم أنشأت هذا العام 612 مجمعًا امتحانيًا تضم نحو 2030 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، بهدف إحكام الرقابة والمتابعة وضمان الانضباط داخل اللجان.

منع دخول الهواتف المحمولة

وأكد أن الوزارة شددت على منع دخول الهواتف المحمولة وسماعات البلوتوث وأي وسائل يمكن استخدامها في الغش، مع تطبيق إجراءات رقابية صارمة ساهمت في توفير أجواء هادئة ومنظمة داخل اللجان، بما يضمن حصول كل طالب على حقه الكامل.

طلاب الثانوية العامة 2024

ولفت فياض إلى أن نظام الثانوية العامة الحالي يتضمن خمس مواد فقط تُضاف إلى المجموع بإجمالي 320 درجة، وهو ما أسهم في تقليل الأعباء والضغوط الواقعة على الطلاب خلال فترة الامتحانات.

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