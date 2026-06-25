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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنفيذي أسوان يوافق على تحديث أسعار خدمات رفع مخلفات المنشآت التجارية والسياحية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة أسوان برئاسة المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تحديث أسعار الخدمات التى كانت محددة عام 2020 بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بشأن رفع مخلفات المنشآت التجارية والسياحية وغيرها ، وذلك بما يتواكب مع المتغيرات الحالية ويسهم فى تعزيز كفاءة خدمات النظافة وتحسين مستوى الأداء .

جاء ذلك خلال الإجتماع الدورى للمجلس التنفيذي للمحافظة ، بحضور أعضاء مجلس النواب النائب جابر أبو خليل ، والنائبة منى شاكر ، فضلاً عن الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام للمحافظة ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، علاوة على القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية .

الجوانب القانونية والإدارية للقرار
أكد المهندس عمرو لاشين بأن الموافقة على تحديث أسعار هذه الخدمات تأتى وفقاً للقوانين المنظمة لمنظومة المخلفات والقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، وعلى رأسها القرار رقم 1114، بما يحقق الإدارة السليمة للمخلفات الناتجة عن الأنشطة التجارية والسياحية، ويحافظ على البيئة والصحة العامة، ويدعم جهود الارتقاء بالمظهر الحضارى لمحافظة أسوان ، وأن تحديث منظومة الخدمات يأتى فى إطار تطوير آليات العمل ورفع كفاءة الأداء، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين وأصحاب الأنشطة المختلفة .

توجيه المتحصلات لدعم منظومة النظافة


أشار عمرو لاشين إلى أن جميع المتحصلات المالية الناتجة عن هذه الخدمات سيتم توجيهها بالكامل لدعم وتطوير منظومة النظافة العامة، من خلال رفع كفاءة المعدات والآليات، وتدعيم أعمال الجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات ، مؤكداً على أن ذلك سيسهم فى تحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، وتعزيز جهود الحفاظ على البيئة بما يتناسب مع مكانة أسوان السياحية والحضارية .

تطوير منظومة النظافة وتحسين جودة الحياة
وأضاف محافظ أسوان بأن المحافظة مستمرة فى تنفيذ خططها لتطوير منظومة النظافة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تطبيق منظومة عمل متكاملة تعتمد على تحسين الأداء والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.


تواصل محافظة أسوان تنفيذ خطتها الطموحة لتطوير منظومة النظافة والحفاظ على البيئة، فى إطار رؤية وإستراتيجية أسوان 2040، والتى تستهدف بناء بيئة نظيفة ومستدامة تليق بمكانة المحافظة كإحدى أهم المقاصد السياحية والثقافية والحضارية فى مصر.

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