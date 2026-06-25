أخبار أسوان..تهنئة لأوائل الشهادة الإعدادية..وأنشطةبمكتبة مصر العامة.. وحركة تغييرات بمركز إدفو

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاربعاء الموافق : 24/6/2026 أحداث متنوعة.

فقد حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تقديم التهنئة لأوائل الشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2025/2026 ، وذلك من خلال إجراء إتصالات هاتفية بهم ، حيث أعرب عن خالص سعادته بتفوقهم وتميزهم الدراسى ، متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق خلال المراحل التعليمية المقبلة .

كما قدم محافظ أسوان التهنئة لأولياء أمور الطلاب الأوائل ، مشيداً بما بذلوه من جهود كبيرة ودور فعال فى دعم أبنائهم طوال العام الدراسى ، مؤكداً أن هذا النجاح يعد ثمرة للإجتهاد والمثابرة والعمل المتواصل من الطلاب وأسرهم .

ماذج مشرفة فى مختلف المجالات.. محافظ أسوان يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية

تواصل مكتبة مصر العامة بأسوان بقيادة الدكتورة نهلة الأنصارى ، تنفيذ سلسلة من الفعاليات الثقافية والتوعوية ضمن مبادرة " أسوان بوابة الحضارة"، وذلك بالتنسيق مع صندوق مكتبات مصر العامة برئاسة السفير رضا الطايفى بهدف نشر الوعى الأثرى والحضارى وتعريف النشء والشباب بالمقومات التاريخية الفريدة التى تتمتع بها المحافظة .

فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 ، وتواكباً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

مكتبة مصر العامة تواصل فعاليات “أسوان بوابة الحضارة” لتعزيز الوعي الأثري

جهود متنوعة

أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان قراراً بإجراء حركة تغييرات داخل الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، وذلك فى إطار جهود المحافظة المستمرة لتطوير الأداء التنفيذى ورفع كفاءة منظومة العمل المحلى بما يساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .



محافظ أسوان يصدر حركة تغييرات داخل الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو لدعم منظومة العمل التنفيذى

ينشر صدى البلد، قائمة بأسماء أوائل الشهادة الإعدادية بأسوان عقب إعتماد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

وحرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تقديم التهنئة لأوائل الشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2025/2026 ، وذلك من خلال إجراء إتصالات هاتفية بهم ، حيث أعرب عن خالص سعادته بتفوقهم وتميزهم الدراسى ، متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق خلال المراحل التعليمية المقبلة .

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية فى أسوان