نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسوان.. عبر هذا الرابط

نستعرض عبر منصة صدى البلد كيفية الحصول والتعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة أسوان عبر الرابط : https://natega.aswan.gov.eg.

كان المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، قد اعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2025/2026 ، حيث بلغت نسبة النجاح 63.9 % ، كما إعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 75 % ، والشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 85.7 % ، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100 % ، بالإضافة إلى نتيجة فصول التلمذة الصناعية بنسبة 100 % .

تهنئة للطلاب الناجحين

وقدم محافظ أسوان التهنئة لجميع الطلاب الناجحين ، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح فى المراحل التعليمية المقبلة ، مؤكداً أهمية مواصلة الجهد والتحصيل العلمى ليكونوا من أبناء الوطن المتميزين والقادرين على المساهمة فى مسيرة التنمية والتقدم .

إعلان النتيجة وأعداد الطلاب

من جانبه أوضح الدكتور ربيع أبو يوسف مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان أنه تم عرض نتائج الشهادة الإعدادية على محافظ أسوان ، حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات 30 ألف و 203 طالب وطالبة ، داخل 198 لجنة إمتحانية بنظام ( عام – لغات – رياضى – خاص – دمج) على مستوى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

الشهادة الإعدادية

وأشار إلى أن إجمالى عدد الطلاب الناجحين بلغ 19 ألف و 302 طالب وطالبة ، مع فتح باب التظلمات بدءاً من يوم الإثنين المقبل ولمدة 15 يوماً وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

نتائج متميزة لذوى الإحتياجات الخاصة

جاءت نتائج الشهادات الإعدادية لذوى الإحتياجات الخاصة بنسبة نجاح متميزة ، حيث حقق طلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع بما يعكس الجهود المبذولة لتوفير الدعم والرعاية التعليمية لهم.

تعكس نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان إنتظام منظومة التعليم والجهود المبذولة من الأجهزة التعليمية والتنفيذية لمتابعة الطلاب وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم ، بما يسهم فى تحقيق أفضل النتائج والإرتقاء بمستوى العملية التعليمية.