محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 63.9%

اعتمد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2025/2026 ، حيث بلغت نسبة النجاح 63.9% ، كما إعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 75% ، والشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 85.7%، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100%، بالإضافة إلى نتيجة فصول التلمذة الصناعية بنسبة 100% .

تهنئة للطلاب الناجحين

وقدم محافظ أسوان التهنئة لجميع الطلاب الناجحين ، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح فى المراحل التعليمية المقبلة ، مؤكداً أهمية مواصلة الجهد والتحصيل العلمى ليكونوا من أبناء الوطن المتميزين والقادرين على المساهمة فى مسيرة التنمية والتقدم .

إعلان النتيجة وأعداد الطلاب

من جانبه أوضح الدكتور ربيع أبو يوسف مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان أنه تم عرض نتائج الشهادة الإعدادية على محافظ أسوان ، حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات 30 ألف و 203 طالب وطالبة ، داخل 198 لجنة إمتحانية بنظام ( عام – لغات – رياضى – خاص – دمج) على مستوى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة .

وأشار إلى أن إجمالى عدد الطلاب الناجحين بلغ 19 ألف و 302 طالب وطالبة ، مع فتح باب التظلمات بدءاً من يوم الإثنين القادم ولمدة 15 يوماً وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك .

نتائج متميزة لذوى الإحتياجات الخاصة

جاءت نتائج الشهادات الإعدادية لذوى الإحتياجات الخاصة بنسبة نجاح متميزة ، حيث حقق طلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع بما يعكس الجهود المبذولة لتوفير الدعم والرعاية التعليمية لهم .

الإطلاع على النتيجة إلكترونياً

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بأنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان يمكن للطلاب وأولياء الأمور التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان عبر الرابط : https://natega.aswan.gov.eg.

تعكس نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان إنتظام منظومة التعليم والجهود المبذولة من الأجهزة التعليمية والتنفيذية لمتابعة الطلاب وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم ، بما يسهم فى تحقيق أفضل النتائج والإرتقاء بمستوى العملية التعليمية .