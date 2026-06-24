مكتبة مصر العامة تواصل فعاليات “أسوان بوابة الحضارة” لتعزيز الوعي الأثري

تواصل مكتبة مصر العامة بأسوان بقيادة الدكتورة نهلة الأنصارى ، تنفيذ سلسلة من الفعاليات الثقافية والتوعوية ضمن مبادرة " أسوان بوابة الحضارة"، وذلك بالتنسيق مع صندوق مكتبات مصر العامة برئاسة السفير رضا الطايفى بهدف نشر الوعى الأثرى والحضارى وتعريف النشء والشباب بالمقومات التاريخية الفريدة التى تتمتع بها المحافظة .

فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 ، وتواكباً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

الفعاليات الثقافية والتوعوية للتعريف بالحضارة المصرية

واصلت مكتبة مصر العامة تنفيذ أنشطة مبادرة " أسوان بوابة الحضارة " من خلال تنظيم مجموعة من الندوات واللقاءات التوعوية التى تناولت أهمية المواقع الأثرية والسياحية بعاصمة الثقافة الإفريقية ، والتعريف بقيمتها التاريخية والحضارية ودورها فى الحفاظ على الهوية المصرية .

زيارة ميدانية لمعبد فيلة

وفى إطار ربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملى ، نظمت المكتبة زيارة ميدانية إلى معبد فيلة للمشاركين بالمبادرة حيث تضمنت الجولة التعريفية التعرف على تاريخ المعبد وأهميته الأثرية والحضارية من خلال شرح مبسط قدم للمشاركين معلومات حول أحد أهم المعالم التاريخية التى تزخر بها أسوان .

الفن والتراث فى خدمة الوعى الحضارى



وشهدت الفعاليات مشاركة كورال مكتبة مصر العامة بأسوان ، الذى قدم عدداً من الأغانى الوطنية والتراثية فى أجواء ثقافية وفنية عكست الترابط بين الفن والحضارة المصرية، ودور الإبداع فى تعزيز الإنتماء والهوية الوطنية .

ورش فنية وتنمية الإبداع لدى الأطفال

وفى إطار دمج الثقافة بالفنون ، تم تنفيذ ورشة فنية للأطفال للتعبير عن مشاهداتهم وإنطباعاتهم حول معبد فيلة من خلال الرسم بما يسهم فى تنمية الحس الفنى والخيال الإبداعى وربط الأطفال بتاريخ وطنهم وحضارتهم .

تعزيز الإنتماء والحفاظ على الهوية

وتستهدف مبادرة " أسوان بوابة الحضارة " تعريف الأجيال الجديدة بما تمتلكه المحافظة من كنوز أثرية وحضارية ، وترسيخ قيم الإنتماء والإعتزاز بالهوية المصرية من خلال تقديم محتوى ثقافى مبسط يجمع بين المعرفة والمشاهدة والتجربة .

تعكس هذه الفعاليات الدور التنويرى والثقافى الذى تقوم به مكتبة مصر العامة بأسوان فى بناء الإنسان وتنمية الوعى المجتمعى من خلال دعم الأنشطة الثقافية والفنية والتوعوية، وتعريف النشء والشباب بتاريخ المحافظة وحضارتها، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو الاستثمار فى الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة .