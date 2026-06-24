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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ماذج مشرفة فى مختلف المجالات.. محافظ أسوان يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية

تهنئة أوائل الشهادة الإعدادية بأسوان
تهنئة أوائل الشهادة الإعدادية بأسوان
محمد عبد الفتاح

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تقديم التهنئة لأوائل الشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2025/2026 ، وذلك من خلال إجراء إتصالات هاتفية بهم ، حيث أعرب عن خالص سعادته بتفوقهم وتميزهم الدراسى ، متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق خلال المراحل التعليمية المقبلة .

تهنئة لأولياء الأمور وأسر الطلاب

كما قدم محافظ أسوان التهنئة لأولياء أمور الطلاب الأوائل ، مشيداً بما بذلوه من جهود كبيرة ودور فعال فى دعم أبنائهم طوال العام الدراسى ، مؤكداً أن هذا النجاح يعد ثمرة للإجتهاد والمثابرة والعمل المتواصل من الطلاب وأسرهم .

الإشادة بتفوق الطلاب

وأكد المهندس عمرو لاشين على أن حصول الطلاب على المراكز الأولى يعكس حرصهم على التفوق والتميز ، مشيراً إلى أن أبناء أسوان دائماً ما يقدمون نماذج مشرفة فى مختلف المجالات ، وموجهاً الطلاب بضرورة مواصلة التحصيل العلمى وتنمية مهاراتهم للمساهمة فى بناء مستقبل الوطن .

دعم ورعاية الطلاب

وأشار محافظ أسوان إلى أن المحافظة مستمرة فى تقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة التعليمية ، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ، لتوفير بيئة تعليمية مناسبة تساعد الطلاب على تحقيق أفضل النتائج والإرتقاء بمستوى العملية التعليمية .

تؤكد محافظة أسوان أن الإهتمام بالطلاب المتفوقين وتكريم نماذج النجاح يأتى فى إطار دعم وتشجيع أبنائها على مواصلة التميز ، وبناء جيل قادر على مواصلة مسيرة التنمية والتقدم .

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