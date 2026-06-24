ماذج مشرفة فى مختلف المجالات.. محافظ أسوان يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تقديم التهنئة لأوائل الشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2025/2026 ، وذلك من خلال إجراء إتصالات هاتفية بهم ، حيث أعرب عن خالص سعادته بتفوقهم وتميزهم الدراسى ، متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق خلال المراحل التعليمية المقبلة .

تهنئة لأولياء الأمور وأسر الطلاب

كما قدم محافظ أسوان التهنئة لأولياء أمور الطلاب الأوائل ، مشيداً بما بذلوه من جهود كبيرة ودور فعال فى دعم أبنائهم طوال العام الدراسى ، مؤكداً أن هذا النجاح يعد ثمرة للإجتهاد والمثابرة والعمل المتواصل من الطلاب وأسرهم .

الإشادة بتفوق الطلاب

وأكد المهندس عمرو لاشين على أن حصول الطلاب على المراكز الأولى يعكس حرصهم على التفوق والتميز ، مشيراً إلى أن أبناء أسوان دائماً ما يقدمون نماذج مشرفة فى مختلف المجالات ، وموجهاً الطلاب بضرورة مواصلة التحصيل العلمى وتنمية مهاراتهم للمساهمة فى بناء مستقبل الوطن .

دعم ورعاية الطلاب

وأشار محافظ أسوان إلى أن المحافظة مستمرة فى تقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة التعليمية ، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ، لتوفير بيئة تعليمية مناسبة تساعد الطلاب على تحقيق أفضل النتائج والإرتقاء بمستوى العملية التعليمية .

تؤكد محافظة أسوان أن الإهتمام بالطلاب المتفوقين وتكريم نماذج النجاح يأتى فى إطار دعم وتشجيع أبنائها على مواصلة التميز ، وبناء جيل قادر على مواصلة مسيرة التنمية والتقدم .