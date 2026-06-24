محافظ أسوان يصدر حركة تغييرات داخل الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو لدعم منظومة العمل التنفيذى

أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان قراراً بإجراء حركة تغييرات داخل الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، وذلك فى إطار جهود المحافظة المستمرة لتطوير الأداء التنفيذى ورفع كفاءة منظومة العمل المحلى بما يساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

تكليفات جديدة بالوحدة المحلية لإدفو

تضمن القرار تكليف السيد شوقى مصطفى جاد الرب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السباعية ، بتسيير أعمال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، وذلك لحين شغلها بالطرق القانونية .

كما قرر محافظ أسوان تكليف كل من السيد إبراهيم محمد همام ، والسيد أشرف فكرى أحمد ، بتولى منصب نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، دعماً لمنظومة العمل والمتابعة الميدانية داخل المركز والمدينة .

تكليفات إدارية جديدة

وشملت الحركة تكليف السيد نور حسنين أحمد بتولى منصب سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، بالإضافة إلى تكليف السيد آدم السيد سكرتيراً للوحدة المحلية لمدينة السباعية ، والسيد أبو الحسن بدرى مهلل رئيساً لقرية الحجز بحرى .

تطوير الأداء وتحسين الخدمات

وأكد محافظ أسوان أن هذه التكليفات تأتى فى إطار الدفع بالكوادر المتميزة وتطوير آليات العمل داخل الوحدات المحلية ، وتحقيق مزيد من الإنضباط الإدارى وسرعة الإستجابة لمطالب المواطنين ، بما يتواكب مع جهود الدولة فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

تواصل محافظة أسوان تنفيذ خطتها لإعادة تنظيم الجهاز التنفيذى وضخ دماء جديدة فى مختلف المواقع القيادية ، بما يضمن تحقيق أفضل معدلات الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالى المحافظة .