بالتعاون بين الثقافة والشباب والرياضة.. ختام ملتقى "بيرسونا" للفنون التشكيلية بمعرض "إنسان ومكان" في الأوبرا

في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، تستضيف دار الأوبرا المصرية معرض "إنسان ومكان"، الذي يمثل حصاد تجربة فنية وإنسانية ثرية شارك فيها نخبة من الشباب الموهوبين من مختلف محافظات مصر، وذلك في ختام فعاليات ملتقى وبرنامج "بيرسونا" للفنون التشكيلية.



يفتتح المعرض في السادسة مساء السبت 27 يونيو بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية، ويستمر حتى الخميس 2 يوليو، تحت إشراف الفنان والأكاديمي الدكتور طاهر عبد العظيم، ويصاحبه برنامج ثقافي وفني يتضمن ندوة متخصصة تعقد في السابعة مساء الأحد 28 يونيو، إلى جانب ورشة عمل تقام مساء الإثنين 29 يونيو.



ويأتي المعرض تتويجًا لبرنامج إبداعي امتد لعدة أسابيع، هدف إلى تنمية المهارات الفنية للمشاركين وصقل تجاربهم الإبداعية من خلال التدريب والتفاعل المباشر مع الفضاءات التراثية والتاريخية.

ويطرح مشروع "إنسان ومكان" تساؤلات ورؤى بصرية حول العلاقة بين الإنسان والمكان، وما يرتبط بها من مفاهيم الهوية والذاكرة والتاريخ والانتماء، عبر أعمال فنية معاصرة تعكس تجارب ذاتية ورؤى متنوعة للمشاركين.



ويضم المعرض أعمال ثلاثين فنانًا وفنانة تنوعت بين الاتجاهات التسجيلية والتعبيرية والتجريدية والمعاصرة، مستلهمة جماليات منطقة قلعة صلاح الدين الأيوبي ومحيطها التاريخي، مع تركيز خاص على منطقة درب اللبانة باعتبارها مصدرًا بصريًا وثقافيًا غنيًا بالحكايات والرموز والذاكرة الشعبية.



وقد جاءت هذه الأعمال ثمرة زيارة ميدانية نظمها الملتقى إلى المنطقة التاريخية، بمساهمة فاعلة من شريف عصمت عبد المجيد، حيث أتيحت للمشاركين فرصة التعرف عن قرب على القيمة التاريخية والثقافية للمكان، واستلهام عناصره العمرانية والإنسانية في أعمالهم الفنية، بما يعكس قدرة الفن على بناء جسور التواصل بين الإنسان وبيئته، وبين الماضي والحاضر، من خلال رؤى معاصرة تنبض بالحياة والإبداع.



ويجسد المشروع نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة المعنية برعاية الإبداع، حيث جاء نتاجًا للتنسيق المشترك بين وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، إلى جانب مساهمة عدد من الجهات الداعمة، في إطار الاهتمام المتزايد باكتشاف المواهب الشابة، وتوفير الفرص اللازمة لصقل قدراتها، وإتاحة مساحات احترافية تُمكّنها من عرض تجاربها الفنية والتعبير عن رؤاها الإبداعية أمام الجمهور.