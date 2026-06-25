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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق فعاليات النشاط الصيفي ضمن محور الاستثمار في الثروة البشرية ببني سويف

أوقاف بني سويف
أوقاف بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

انطلقت فعاليات النشاط الصيفي بمحافظة بني سويف، لتعزيز دور المساجد في بناء الوعي وتنمية القيم لدى الأبناء من خلال الأنشطة الصيفية؛ وتوحيدا لجهود للمحور الاستراتيجي الخاص بـ "الاستثمار في الثروة البشرية" المنبثق عن الاستراتيجية الوطنية للسكان وبناء الإنسان، والتي يشرف عليها بلال حبش نائب محافظ بني سويف، ومشرف عام وحدة السكان.

حيث شهد مسجد "عبد الرحمن بن عوف" بقرية الشراهنة التابعة لإدارة أوقاف الفشن، فعاليات النشاط الصيفي بمشاركة 300 طفل، بحضور فضيلة الدكتور سعيد حامد وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، والأستاذ محمد سيد البحيري مدير وحدة السكان المركزية ومقرر لجنة التنمية البشرية بالمحافظة، فضيلة الشيخ محمد عيد مدير إدارة الفشن، وفضيلة الشيخ محمود عامر مسؤول الإرشاد الديني بمديرية الأوقاف، إلى جانب كوكبة من الأئمة والدعاة، وأولياء الأمور، وجمعٍ غفير من الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي.

وأشاد وكيل الأوقاف بالإقبال الكثيف والمتميز من الأطفال وأولياء الأمور على المشاركة في الأنشطة المتنوعة التي يقدمها البرنامج، والتي توازن ببراعة بين تعليم القرآن الكريم، وترسيخ القيم والأخلاق، وتنمية المعارف العامة بأسلوب يجمع بين الفائدة والمتعة وجذب الانتباه، مؤكدا على قيمة الهدف وتحقيقه في الحياة بشكل عام، ودور المسجد في التربية الصحيحة والسليمة.

فيما أشار مدير وحدة السكان بالمحافظة إلى الأهمية البالغة التي يمثلها النشاط الصيفي بالمساجد، باعتباره أحد الركائز التربوية والتثقيفية الأساسية التي تسهم في غرس القيم الأخلاقية والوطنية والدينية السليمة في نفوس النشء، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، كما تم الإشارة إلى دور هذه البرامج في تنمية المهارات العلمية والثقافية للأطفال، وحمايتهم من الأفكار الهدامة والسلوكيات السلبية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في إعداد جيل واعٍ ومؤهل للمشاركة في بناء مستقبله ومجتمعه.

وفي ختام الزيارة، تم توزيع شهادات التقدير على المتميزين، وسط إشادة من الحضور والمشاركين بالمستوى التنظيمي والمحتوى المتميز الذي ظهرت به فعاليات النشاط الصيفي، مع التأكيد على استمرار الدعم الكامل لهذه البرامج الهادفة التي تعكس الدور المجتمعي والتنويري الرائد للمساجد بوصفها منارات لبناء الإنسان وصناعة الوعي الحقيقي.

بني سويف محافظة بني سويف اوقاف بني سويف

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