شمال سيناء: فريق طبي يجرى 4 عمليات جراحية نوعية لمرضى من قطاع غزة

نجح الفريق الطبي في المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء في اجراء 4 عمليات جراحية نوعية لمرضى قادمين من قطاع غزة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، وفي إطار الجهود الطبية والإنسانية المتواصلة لتقديم الرعاية العلاجية المتخصصة للأشقاء الفلسطينيين.

وقال مصدر طبي مسؤول- فى تصريح اليوم/الجمعة/ - إن العمليات الجراحية تنوعت بين تثبيت وعلاج كسور معقدة في عظام الفخذ والساق والورك، وإعادة بناء العظام باستخدام الترقيع العظمي، إلى جانب تركيب أجهزة تثبيت خارجية متخصصة، وإجراء تدخلات جراحية لعلاج المضاعفات الناتجة عن الإصابات والكسور السابقة.

وأكد المصدر أن العمليات تكللت بالنجاح، فيما يواصل المرضى تلقي الرعاية الطبية والعلاجية والمتابعة اللازمة داخل المستشفى وفق خطط علاجية متكاملة تهدف إلى تسريع التعافي وتحسين جودة الحياة واستعادة القدرة على الحركة.

وأشار إلي أن المستشفى الإماراتي العائم يتمتع بقدرته على التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة، من خلال كوادر طبية مؤهلة وتجهيزات حديثة تسهم في تقديم خدمات علاجية متقدمة للمرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة من خلال العمليات الجراحية التخصصية، والعلاج الطبيعي، وغسيل الكلى، والخدمات التشخيصية والعلاجية المختلفة، وذلك ضمن منظومة طبية متكاملة تنفذها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.