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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مشروع فنان يواصل اكتشاف مواهب الأطفال.. الموسم الثالث ينطلق بورش إبداعية في مجمع 15 مايو

"مشروع فنان
"مشروع فنان
رحمة سمير

أكد الفنان التشكيلي محمد عبد الهادي، مدير مجمع 15 مايو للفنون المعاصرة، أن الموسم الثالث من مشروع "فنان" حقق إقبالًا كبيرًا، حيث يستقبل المجمع يوميًا ما بين 200 و300 طفل ونشء للمشاركة في الأنشطة الفنية المختلفة.

وأوضح أن المشروع يستهدف الفئة العمرية الأقل من 18 عامًا، باعتبارها المرحلة الأهم لاكتشاف المواهب وبناء الشخصية الفنية والثقافية.

الفن وسيلة لبناء الذوق والانتماء

وأشار “عبد الهادي” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، إلى أن المشروع لا يقتصر على تعليم الأطفال الرسم أو الخزف، بل يهدف أيضًا إلى تنمية الوعي الثقافي والذوق العام، وربط الأطفال بالمؤسسات الثقافية والفنية، بما يسهم في غرس قيم الانتماء والهوية الوطنية.

وأضاف أن الورش تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الجانب المعرفي، والمهاري، والوجداني، بما يساعد الأطفال على اكتساب الخبرات الفنية والثقافية في الوقت نفسه.

ورش الخزف تتصدر اهتمامات الأطفال

وأوضح مدير المجمع أن ورش التشكيل بالطين والخزف تعد الأكثر جذبًا للأطفال، حيث يتعلم المشاركون تنفيذ أعمال فنية بأيديهم، إلى جانب التعرف على رموز الفن المصري، مثل الفنان الراحل محمود مختار وقصة تمثال "نهضة مصر"، بما يربط الفن بتاريخ مصر ورموزها الثقافية.

إعادة التدوير لترسيخ ثقافة الاستدامة

ويتضمن المشروع أيضًا ورشًا تعتمد على إعادة تدوير الخامات البيئية وتحويلها إلى أعمال فنية، بهدف غرس مفاهيم الحفاظ على البيئة والاستدامة لدى الأطفال، وتعريفهم بقيمة إعادة استخدام الموارد بطريقة إبداعية.

رعاية المواهب بعد اكتشافها

وأكد عبد الهادي أن المشروع لا يتوقف عند اكتشاف الموهبة، بل يمتد إلى رعايتها وتنميتها، من خلال تنظيم ورش متقدمة، وإشراك الأطفال الموهوبين في تنفيذ جداريات وأعمال فنية داخل المجتمع، بالإضافة إلى إقامة معارض لعرض إنتاجهم الفني وتشجيعهم على الاستمرار في تطوير مهاراتهم.

الفن يخرج إلى الشارع

وأشار إلى أن الموسم الحالي شهد تنفيذ مبادرة للرسم على الجدران بالتعاون مع جهاز مدينة 15 مايو ومجلس أمناء المدينة، بمشاركة الأطفال الذين شاركوا في المواسم السابقة، في إطار خطة تهدف إلى نشر الفن في الأماكن العامة وتعزيز التواصل المجتمعي.

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